Kervan Gıda, EBRD'den 40 milyon euro kredi sağladı

Kervan Gıda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan 40 milyon euro kredi sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sağlanacak finansman; kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayılması, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla kullanılacak.

1 yıl geri ödemesiz, 3 ve 5 yıl vadeli

Kredi yapısına göre;

* 15 milyon euroluk kısım, 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli,

* 25 milyon euroluk kısım ise yine ilk 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere 5 yıl vadeli olacak.

Bilanço ve nakit akışına katkı

Şirket yönetimi, yeni kredi ile birlikte kısa vadeli borçların payının azalmasını, uzun vadeli borçların ise artmasını beklediklerini bildirdi. Bu dönüşümün, şirketin nakit akışını güçlendirmesi ve bilanço yapısını iyileştirmesi öngörülüyor.