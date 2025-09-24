Kervan Gıda, EBRD'den 40 milyon euro kredi sağladı
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam 40 milyon euro tutarında yeni bir kredi sözleşmesine imza attı. Kredinin 15 milyon euroluk kısmı 3 yıl, 25 milyon euroluk kısmı ise 5 yıl vadeli olacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, sağlanacak finansman; kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayılması, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla kullanılacak.
1 yıl geri ödemesiz, 3 ve 5 yıl vadeli
Kredi yapısına göre;
* 15 milyon euroluk kısım, 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli,
* 25 milyon euroluk kısım ise yine ilk 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere 5 yıl vadeli olacak.
Bilanço ve nakit akışına katkı
Şirket yönetimi, yeni kredi ile birlikte kısa vadeli borçların payının azalmasını, uzun vadeli borçların ise artmasını beklediklerini bildirdi. Bu dönüşümün, şirketin nakit akışını güçlendirmesi ve bilanço yapısını iyileştirmesi öngörülüyor.