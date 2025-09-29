Kervan Gıda Polonya'da kârsız ürünlerden çıkıyor
Türkiye'nin önemli yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, Polonya pazarındaki kârlılığı artırmak ve yapıyı yalınlaştırmak amacıyla yeniden yapılanma sürecinde önemli bir hamle yaptı. Şirket, Polonya'daki bağlı ortaklıkları aracılığıyla kârsız ürün kategorilerinden çıkışını tamamlayarak varlık satışı gerçekleştirdi. Kervan Gıda, uzun vadede Polonya'da yalnızca jelly ve licorice (meyan kökü) ürün gruplarına odaklanarak daha etkin ve kârlı bir büyüme hedefliyor.
Bu kapsamda Kervan Gıda'nın Polonya'daki bağlı ortaklıkları ZPC Otmuchow S.A. ve PWC Odra S.A. ile Majami S.p. z.o.o. arasında satış sözleşmesi imzalandı. Anlaşma, Polonya'da çikolata kaplamalı marshmallow ve helva üretim hatlarının satışını kapsıyor.
Daha yalın, etkin ve kârlı bir yapı hedefi
Şirket, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda Polonya pazarında jelly ve licorice ürün gruplarına odaklanacağını açıkladı. Kervan Gıda, bu dönüşümle faaliyetlerini daha yalın, etkin ve kârlı bir yapıya taşımayı hedefliyor.
Söz konusu anlaşmaya konu ürünlerin satış faaliyetleri ise 30 Eylül 2025 itibarıyla sona erecek.