Kervan Gıda Polonya'da kârsız ürünlerden çıkıyor

Türkiye'nin önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden Kervan Gıda, Polonya'daki yeniden yapılanma sürecinde önemli bir adım attı. Şirket, kârsız ve verimsiz ürün kategorilerinden çıkışını tamamlayarak varlık satışına gitti.

Bu kapsamda Kervan Gıda'nın Polonya'daki bağlı ortaklıkları ZPC Otmuchow S.A. ve PWC Odra S.A. ile Majami S.p. z.o.o. arasında satış sözleşmesi imzalandı. Anlaşma, Polonya'da çikolata kaplamalı marshmallow ve helva üretim hatlarının satışını kapsıyor.

Daha yalın, etkin ve kârlı bir yapı hedefi

Şirket, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda Polonya pazarında jelly ve licorice ürün gruplarına odaklanacağını açıkladı. Kervan Gıda, bu dönüşümle faaliyetlerini daha yalın, etkin ve kârlı bir yapıya taşımayı hedefliyor.

Söz konusu anlaşmaya konu ürünlerin satış faaliyetleri ise 30 Eylül 2025 itibarıyla sona erecek.