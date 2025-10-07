Kervan Gıda, Türkiye, Polonya ve Mısır operasyonlarını tek çatı altında topladı

Kervan Gıda, uluslararası büyüme stratejisi doğrultusunda organizasyon yapısını yeniden şekillendirdi.

Şirket, dünya genelinde artan iş hacmini daha çevik, yalın ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla desteklemeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, Türkiye, Polonya ve Mısır’daki ekipler tek bir global strateji çerçevesinde bir araya getirildi.

Üst düzey atamalar duyuruldu

Yeni yapılanma kapsamında, Kervan Gıda Türkiye Genel Müdürü ve Uçantay Genel Müdürü İdris Can, mevcut sorumluluklarına ek olarak Grup Operasyon Başkanı (Group COO) görevine getirildi.

Ayrıca Kervan Gıda Uluslararası AB Genel Müdürü Arda Nal, Grup Satış ve Pazarlama Başkanı (Group CSMO) olarak atandı.

Her iki yönetici de doğrudan Kervan Gıda İcra Kurulu Başkanı Devrim Kılıçoğlu’na bağlı olarak görev yapacak.

Kılıçoğlu: Yeni atamalar kültürel dönüşümün başlangıcı

Kervan Gıda İcra Kurulu Başkanı Devrim Kılıçoğlu, yapılanmanın yalnızca görev değişiminden ibaret olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Küreselde büyüyen iş hacmimiz bizi daha yalın, çevik ve sürdürülebilir bir operasyonel yapılanma modeline yönlendirdi. Türkiye, Polonya ve Mısır’daki tüm ekiplerimiz artık ortak bir stratejiyle hareket ediyor. Yeni atamalarımız, yalnızca birer görev değişimi değil; aynı zamanda kültürel bir dönüşümün de başlangıcı.”

Kılıçoğlu, güçlü liderlik geçmişine sahip yöneticilerle global ölçekte “tek ekip” olma vizyonunu güçlendirdiklerini vurguladı.

“Üretim disiplini küresel mükemmelliğe dönüşecek”

Kılıçoğlu, yeni görev dağılımlarının küresel ölçekteki üretim ve satış hedeflerine ivme kazandıracağını söyledi.

“İdris Can, Türkiye, Polonya ve Mısır’daki operasyonlarımızın tamamından sorumlu olacak. Türkiye’deki 30 yıllık üretim disiplinimizi küresel bir operasyonel mükemmeliyet kültürüne dönüştürecek” diyen Kılıçoğlu “Arda Nal ise farklı coğrafyalarda markalarımıza yön verecek, hem yurtiçinde hem yurtdışında kârlı büyümemizi destekleyecek” ifadelerini kullandı.

Global bütünleşik organizasyon modeli

Yeni yapılanma ile Kervan Gıda, Türkiye, Polonya ve Mısır’daki tüm operasyonlarını tek merkezli bir organizasyon yapısına taşıdı.

Bu modelle şirketin karar alma süreçlerinin hızlanması, üretim verimliliğinin artması ve global ölçekte sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi hedefleniyor.

Kılıçoğlu, “Her pazarda aynı stratejik odağı koruyarak daha bütünleşik bir organizasyona geçiyoruz. Bu yapı, sürdürülebilir büyümenin anahtarı olacak” dedi.