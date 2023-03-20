Keyzersoft açıkladı: Kripto paralarda blockchain ne sunuyor?

Keyzersoft tarafından yapılan açıklamada; Keyzer’in 2015’ten beri blok zincir sektöründe olduğuna vurgu yapıldı.

Kripto para borsalarının kripto tabanlı ekonominin büyümesiyle giderek daha da popüler hale geldiğine dikkat çeken Altunsay,

“Yazılımımızı diğerlerinden ayıran pek çok faktörü bulunmakta ancak JAVA ve PHP alt yapılarıyla birlikte geliştirmiş olduğumuz yazılım, %100 açık kaynaklı olmasıyla merkeziyetsizliğin ve özelleştirilebilirliğiyle farkını ortaya koyuyor. Burada iş ortaklarımızdan gelecek geribildirimlere yanıt verebilecek ve ürünle birlikte kullanıcısının da organik olarak büyümesine fayda sağlayabilecek dinamik bir ürünü ortaya koyduğumuzu söylemek bizleri de heyecanlandırıyor.” dedi.

Bugün dünyanın on binlerce yerinde yüz binlerce kripto ATM’nin hizmet verdiğine dikkat çeken Altunsay şöyle devam etti:

“Önümüzdeki yıllarda Türkiye için de bir benzeri tabloyu göreceğimiz konusunda hiçbir şüphemiz yok. Keyzer olarak bu dönüşüme altyapı olarak destek veriyoruz. Önümüzde ki yıllarda Kripto borsalara ait Kripto ATM’leri göreceğimiz gibi farklı komisyon oranları ile bağımsız kişilere ait kripto ATM’lerde hizmet verecek. Hali hazırda Türkiye’de bu anlamda altyapı hizmeti sunan tek şirketiz.”

Blockchain nedir?

“Blockchain, yani Blok Zinciri, bloklardan oluşan zincir yapıyı tanımlıyor. Blockchain, dağınık yapıda bir veritabanı sistemi olarak şifrelenmiş işlemlerin takibini sağlar. Blockchain, iş ağında yer alan işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takip edilmesi gibi süreçleri kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda bu sistem, paylaşılabilen ve üzerinde değişiklik yapılamayan bir defter olarak da düşünülebilir.“

Kripto paralarda blockchain ne sunuyor?

Bankacılık & Fintech Finansal transferlerin blockchain tabanlı yazılımlarla gerçekleştirilmesi mutabakat sorunlarına çözüm getirebilir. Değerli belgelerin doğrulanması alanında verilerin değiştirilemez şekilde kayıt edildiği blockchain üzerinde değerli belgeler kayıt altına alınabilir ve bu belgelerin sahtesi asla üretilemez. Dijital kimlik günümüzde E-devlet üzerinden de sunulması planlanıyor. Aynı şekilde Blockchain tabanlı dijital kimlik yönetim sistemi sayesinde birlikte çalışabilirlik, sıfır-sahtecilik ve cihazlar ile entegrasyon mümkündür. Merkeziyetsiz finans dediğimiz akıllı kontratlar sayesinde daha önceden yalnızca merkezi olarak yapılabilen finansal işlemlerin artık blockchain entegrasyonu ile merkeziyetsiz olarak yapılabilmesi de mümkün. Enerji ve sürdürülebilirlik alanında enerji firmalarının ve çevre dostu işletmelerin ihtiyaç duyduğu şeffaflık kurumsal blockchain altyapısı sayesinde sağlanabilir ve akıllı kontratlarla işletmelerin verimliliği arttırılabilir. Sigortacılık alanında sigorta talepleri dolandırıcılığa açık bir noktada olmakla beraber,hasar değerlendirmeleri süreçleri uzun sürebilmektedir. Blockchain veri doğrulamayı, talep işlemeyi ve sigorta ödemelerini güvenli şekilde hızlandırabilir.

"Blockchain Dönüşümü” nedir?

Özellikle dijitalleşmeyle beraber çoğu kurumsal şirket için Dijital dönüşüm dediğimiz şirket içi bilgisayar altyapısı kurulumundan, ihtiyaçlarına özel şirket içi yazılımların kullanılmasına, fiziki verilerin dijital alanda depolanmasından, iş takip yazılımlarına kadar birçok farklı alanda dijitalleşmeye geçildi. Benzeri bir süreç kurumsal şirketler için blockchain alanında olacak. Blockchain tabanlı çözümler artık bütün şirketler için kaçınılmaz bir gereklilik halini almaya başladı. Blockchainin sunduğu inovatif çözümlerle beraber şirketler iş süreçlerini hızlandıracak ve maliyetleri düşürecek. Bu anlamda yeni bir dönüşüm döneminden söz etmek mümkün. Dijital dönüşüm nasıl zamanında şirketler için bir zorunluluk halini aldıysa artık aynı şekilde “Blockchain Dönüşümü” de şirketler için zorunlu bir durum olacak.