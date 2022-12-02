Kia, ‘Yılın Otomobil Üreticisi’ seçildi

2021 yılında ‘Topgear.com Ödülleri’nde EV 6 modeliyle “Yılın Crossover Aracı” ödülünün sahibi olan Kia, bu yıl aynı organizasyondan “Yılın Otomobil Üreticisi” ödülüyle döndü. Kia bu ödüle uzanırken yeni modelleriyle birlikte hem tasarım hem de teknolojik anlamda geleceğe bugünden hazır olduğunu gösterdi.

Bu yılın başında Kia EV 6 ile Avrupa’da yılın otomobili ödülünün sahibi olan marka daha önce Red Dot, If Tasarım ödülleri, J.D. Power gibi pek çok organizasyon tarafından farklı modelleriyle ödüle layık görülmüştü. Topgear.com ‘Yılın Otomobil Üreticisi’ ödülünün sahibi olan marka, küresel ölçekte önemli bir başarıya daha imza atmış oldu. 2020 yılının başında açıklanan Plan S stratejisi kapsamında 2027 yılına kadar 14 elektrikli model geliştirecek olan Kia’nın EV 6 ve elektrikli Niro modelleri bu strateji kapsamında geliştirilen ilk iki modeli oldu.

Kia EV 9 2023’te Türkiye’de olacak

2022 yılında Türkiye’ye gelen EV 6 ve elektrikli Niro’dan sonra EV 9 da Avrupa’yla eş zamanlı olarak gelecek yıl ülkemizde olacak. Elektrifikasyon vizyonu kapsamında yeni modellerle geleceğe hazırlanan Kia, küresel ölçekteki satışlarının 2026’da yüzde 21’ini, 2030’daki satışlarının ise yüzde 30’unu tam elektrikli araçlardan elde edecek.