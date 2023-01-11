Kiler, Sapphire’i Halkbank'tan satın aldı

KAP açıklamasında, satın alıma ilişkin ‘Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi’nin imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu "İstanbul Sapphire'' adıyla maruf Alışveriş Merkezi ve Seyir Terası'nın tamamı Bağlı Ortaklığımız Kiler Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile Grup Firmamız KBC Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 905 milyon TL'ye satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır” denildi.