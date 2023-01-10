Kiler'den 905 milyon TL'lik Sapphire adımı

Kiler Holding'den Pazartesi akşamı KAP'a yapılan açıklamada satın alınmaya ilişkin "Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" imzalandığı belirtildi.

Açıklamada İstanbul Sapphire alışveriş merkezi ve seyir terasına ait 146 adet gayrimenkulun şirket tarafından 760 milyon TL'ye ve 101 adet gayrimenkulun 145 milyon TL'ye ana ortağı Kiler Holding grup firması KBC Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından olmak üzere 247 bağımsız bölümün tamamının 905 milyon TL'ye satın alınmasına ilişkin sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Ayrıca söz konusu gayrimenkulün yönetimi ve işletilmesi amacıyla kurulmuş Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri AŞ'ye ait hisselerin Kiler GYO tarafından itibari değeri üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirileceği ifade edildi.

2020'de Kiler GYO şirketin finansman yükünün azaltılması amacıyla şirket portföyünde yer alan gayrı menkullerin borçlara karşın ekspertiz değerlerinden belirli bir iskonto oranı ile alıcılara satışının tamamlandığını açıklamıştı. Bu satışla şirketin toplam 583 milyon TL’lik finansman yükü tasfiye edilmişti.

Satışın alacaklı bankalara yapılıp yapılmadığı 2020 tarihli açıklamasında belirtilmemişti.