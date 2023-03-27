Kimpur, aktif büyüklüğünü 4.6 Milyar TL seviyesine çıkardı

Kimpur, 2022 yılı Entegre Raporu’nu yayınladı. Sürdürülebilirlik raporlaması yolculuğunu bir adım ileri taşıyarak tüm fonksiyonlarını ve paydaşları üzerindeki etkilerini bu yılki yayınladığı entegre raporda bütünleşik bir şekilde ele alan şirket, sürdürülebilirlik çalışmalarının detaylarının yanı sıra 2022 yılı faaliyetlerinin çıktılarını ve gelecek hedeflerini paylaştı.

2020 yılından itibaren yayınlandığı sürdürülebilirlik raporlamasıyla Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli poliüretan sistemleri üreticisi Kimpur, 2022 Entegre Raporu’nu yayınladı. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (International Integrated Reporting Council – IIRC) Entegre Raporlama kriterlerine uyumlu olarak hazırlanan ve şirketin sürdürülebilirlik alanında ortaya koyduğu gelişimini ve hedeflerini paylaştığı üçüncü rapor, bir “Entegre Rapor” niteliği kazandı.

Faaliyetlerini ve hedeflerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile eşleştiren Kimpur, raporda ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişim alanlarındaki performansını da şeffaf bir şekilde paydaşların bilgisine sunuyor. Şirketin 2022 yılına dair faaliyetleri ve gelecek hedefleri bütünleşik bir değerlendirmeyle ele alınan ve GRI Standartları ‘Temel’ seçeneği esas alınarak hazırlanan rapor, 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 dönemini kapsıyor.

50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Düzenli planlama ve sistematik iş süreç yönetimleri doğrultusunda başarılı bir dönemi geride bırakan Kimpur, 2022 yılı itibarıyla aktif büyüklüğünü 4.6 milyar TL seviyesine çıkarmayı başardı. Kimpur, Türkiye’de en büyük üretim kapasitesi ve satış hacmine sahip poliüretan sistem evi olmanın yanı sıra 28 Nisan tarihinde 957 milyon TL tutarında gerçekleştirilen satışla ve yüzde 27,15 oranındaki pay satışıyla halka arz olan ilk sistem evi oldu. 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kimpur, Türkiye’de bulunan Gebze tesisine ek olarak Letonya’daki tesisi ve temeli 2022 Mayıs ayında atılan Düzce fabrikasının da faaliyete girmesiyle birlikte 200.000 tondan fazla üretim kapasitesine ulaşarak dünyadaki en büyük kapasiteye sahip ilk 10 poliüretan sistem evinden biri olmayı hedefliyor.

Yaklaşık %20’sini yenilenebilir enerjiden karşılıyor

Gebze fabrikasında kurduğu Güneş Enerjisi Santralini (GES) devreye alan Kimpur, bu sayede elektrik giderlerinden tasarruf sağlamanın yanı sıra üretim için gereken enerjinin yaklaşık %20’sini yenilenebilir enerjiden karşılıyor ve bu sayede yıllık olarak yaklaşık 250-300 ton karbon salınımını engellemeyi hedefliyor.

Benimsediği sürdürülebilir iş modeli kapsamında ürün yaşam döngüsündeki iyileştirmelere odaklanan Kimpur, üretimine yenilenebilir kaynakları da dahil ederek doğaya ve döngüsel ekonomiye katkı sağladı. Şirket, PET Şişe Atıklarından Polyester Poliol Sentezi ve Poliüretan Sistemlerde Ticari Olarak Kullanımı projesinin yanı sıra otomotiv lastik atıklarının geri dönüşümünden elde edilen Grafen maddesini üretiminde kullanarak otomotivde ses yalıtımı amacıyla kullanılan KIMflex Ses Yalıtım Sistemi’nin performansını arttırmayı başardı.

Grafen ile KIMflex HR Köpük Sistemleri’nin performansını da artıran Kimpur, sürdürülebilir ve küresel pazarda yüksek talep gören biyo-bazlı poliolleri de ürün gamına kattı. Yüksek fonksiyonalite biyo-bazlı polioller ile elde ettiği hammaddeyi sandviç panel, buzdolabı ve soğuk oda panel formüllerinde kullanarak doğaya katkı sağlamayı sürdüren şirket, müşterilerinin ürün yaşam döngüsü için sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edecek.

Kurulduğu yıldan bu yana Ar-Ge yatırımları ile müşterilere özel çözümler üretmeyi sürdüren Kimpur, Mayıs 2017’den itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Ar-Ge Merkezi'nde faaliyet gösterdiği tüm alanlarda çevreye ve topluma fayda sağlayan projelerle sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Öncelikli hedeflerinin arasına Ar-Ge çalışmalarında akla gelen ilk firmalardan biri olmayı eklediklerini belirten Kimpur CEO’su Cavidan Karaca: ‘’Teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarımızla müşterilerimize özel çözümler üretirken, uyguladığımız çevre odaklı faaliyetlerimiz sayesinde bu yıl ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandık. Bu sayede başarılı çalışmalarımıza devam edeceğimiz taahhüdünü verdiğimiz bir diğer alan olan iş mükemmeliyeti kapsamında 9 adet sertifikaya sahip olduk. Ar-Ge Merkezimizde hedeflerimizi geliştirirken, bu kapsamda 3 adet yeni cihaz yatırımında bulunduk.’’ dedi.

Beyaz yaka gücünün %40,3’ünü kadınlardan alıyor

Toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm çalışanlar arasında yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak, kadınları kariyerleri boyunca desteklemek, kadın istihdam oranını artırmak, liderlikte cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolünün artırılması yaklaşımını benimseyen Kimpur, beyaz yaka gücünün %40,3’ünü kadınlardan alıyor.

Şirket, Türkiye kadın çalışan oranını korumayı hedefliyor. Raporda, kurum içerisinde yapılan çalışmaların yanı sıra bulunduğu toplumda yerel halkın ihtiyaçları doğrultusunda yapılan farklı dernek, kurum ve üniversiteler ile iş birliklerine de yer veriliyor.