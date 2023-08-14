Kırmızı etten sonra hedef natürel balık

Mehtap HALICI

Yaklaşık 40 yıl önce daha lise ikinci sınıftayken restoranlarında 3 bin kişi ağırladıklarını ve bu sebeple de restorancılık mesleği yüzünden üniversiteyi kazandığı halde gidemediğini dile getiren Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, “Anadolu çocuğunun gelenek ve göreneklerinde babanın yaptığı işi devam ettirme kültürü vardır. Biz de öyle yaptık. Gerçi restorancılık hoşumuza da gitti. Zaten bir işi seversen başarılı olursun. Biz de işi sevdik ve devam ettik” dedi.

Hali hazırda Türkiye’de 8 restoranı ve bine yakın çalışanı bulunan Kaşıbeyaz’ın, bu yılsonuna kadar biri İstanbul diğeri Bursa’da 2 şube daha açmayı planladığını belirten Murat Kaşıbeyaz, yurtdışında ise İran, Katar ve Dubai’de 3 restoranı olan markalarının 2024 yılı sonu hedefinde ise 8 ülkede 8 restorana daha ulaşmak olduğunu söyledi.

2024 yılı sonuna kadar Özbekistan Taşkent’te, Mısır Kahire’de, Irak Bağdat’ta, Rusya St Petesburg’da, Azerbaycan Bakü’de, Türkmenistan Aşkabat’ta, Almanya Duesseldorf ’da ve Dubai’de açılması planlanan restoranlarla birlikte 240 olan çalışan sayısını da yaklaşık bine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Murat Kaşıbeyaz, “Bunların kimisi bitmek üzere, kimisi tadilatta ve kimisi de proje aşamasında. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor” açıklamasını yaptı. Kaşıbeyaz, bir restoran maliyetinin minimum yaklaşık 4 milyon doları bulduğunu dile getirdi.

Asıl amaçlarının bundan sonra yurtdışında büyümek olduğunu ifade eden Murat Kaşıbeyaz, soslu balık kültürüne sahip olan ve natürel (doğal) balık restoranı bulunmayan ülkelerde balık restoranları açmayı istediklerini dile getirdi. Kaşıbeyaz, balıktaki ilk yurtdışı deneyimlerini ise kendi yatırımları olan Körfez ülkesi Dubai’de başlatacaklarını söyledi.

"Balığın olmadığı yerlere odaklandık"

Hiçbir zaman et restoranıyla birlikte balık restoranının bir arada yürütülemeyeceğine dikkat çeken Murat Kaşıbeyaz, yurtdışında natürel (doğal) balığa talep olduğunu söyledi. Bundan sonra özellikle yurtdışında büyümek istediklerinin altını çizen Kaşıbeyaz, şunları söyledi: “Aslında yurtdışındaki bu bölgelerde de balık var ama bizdeki balıkları daha çok beğeniyorlar.

Çünkü bizde balıkta sos yok. Yurtdışında balıkların hepsi soslu sunuluyor. Oralardaki balıkların hepsi yavan. Bu yüzden de soslarla lezzetlendiriyorlar ama bizim balık kültürümüzde balığa limon bile sıkılmaz. Ondan dolayı da biz Türkiye’yi oraya yansıtmaya çalışacağız. Balığı Türkiye’den biz götüreceğiz.

Balığın yapılamadığı, olmadığı ve keyif vermediği yerlere odaklandık.” Kaşıbeyaz, “Almanya, Özbekistan, Türkmenistan ve Rusya olabilir. Çünkü Türkiye’ye geldiklerinde aşırı balık yiyorlar ama oralarda doğal bir balık restoranı bulunmuyor. O yüzden bu bölgeleri yakından inceleyip, görüp değerlendirmek lazım. Bu noktalar da aklımda” şeklinde konuştu. Kaşıbeyaz, açacakları restoranlarda yüzde 20 balık, yüzde 20 meze, yüzde 60 konumlamayla da ara sıcak ve diğer soğuk mezeler sunacaklarını söyledi.

Balığı Türkiye’den götürecek

Türkiye’de 32 sene boyunca balıkçılığın içinde olduklarına vurgu yapan Kaşıbeyaz, Körfez ülkelerinde ciddi bir balık kültürü olduğuna dile getirdi. Türkiye’yi o bölgelere yansıtmaya çalışacaklarını söyleyen Kaşıbeyaz, "Balığı uluslararası normlarda -40 derecede dondurup Türkiye’den götüreceğiz.”

'Lübnanlılardan pay kaptık'

Birleşik Arap Emirlikleri’nde veya Avrupa ülkelerinde Lübnan mutfağının önemli olduğunu ifade eden Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, “Oralarda Türk yemeklerini tanımıyorlardı. Fakat biz piyasaya iyice girince ister istemez onların ekmeklerinden, pastalarından bir pay almış olduk. Ondan dolayı bizi pek sevmiyor olabilirler restorancı olarak. Bir şeyin iyisini yapabilmek için en iyi hizmeti vermeyi önemsiyoruz” dedi.