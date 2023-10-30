Koç Holding Başkanı Ömer Koç: Cumhuriyet’in ikinci asrında da azimle çalışacağız

Koç Holding, Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına devam ediyor. Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle, Sadberk Hanım Müzesi tarafından Abdülmecid Efendi Köşkü’nde düzenlenen “Mâzîden Âtîye Zarâfet, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadın Kıyâfetleri” sergisinin açılışı ve takiben Cumhuriyet Balosu gerçekleştirildi.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Cumhuriyet’in 100. yılının derin sevinç ve gururunu yaşadığını belirterek, “Bir asrı geride bırakırken, Cumhuriyetin sadece bir hükümet biçimi değil, yıllarca süren savaşlarla bitap düşmüş bir milleti, uygar ve çağdaş bir geleceğe taşıyan, ülkemizin makus talihini değiştiren, tarihi bir dönüşümün simgesi olduğunu hatırlamamız icap eder.

Cumhuriyet, bundan 100 yıl önce, pek az kimsenin hayal edebildiği, ancak adı Mustafa Kemal olan bir dâhinin sebat ve azimle yarattığı bir mucizedir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in büyük bedellerle kazanılan milli şerefin adı olduğunu ve çağın ötesinde bir istikbal hayali kurabilme özgürlüğü olduğunu vurgulayan Koç, Cumhuriyet’in bu ülkede, laikliğin, adaletin, insana yakışır şekilde ve eşit haklarla yaşamanın teminatı olduğunu ifade etti. Koç, şunları kaydetti: “’Dünyada her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir; fendir. İlim ve fennin dışında rehber aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır.’

Atatürk’ün bu vecizesinden hareketle Cumhuriyetin ikinci asrında da bu istikametten şaşmadan, azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! Yaşasın Atatürk ve O’nun temsil ettiği yüce değerler! Çok yaşa laik, demokratik ve çağdaş Cumhuriyet!”