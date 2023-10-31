Koç Holding, İnventram liderliğinde, Fransa merkezli yapay zekâ girişimine yatırım yaptı

Türkiye’nin en köklü şirketler Topluluğu Koç Holding, bünyesindeki girişim sermayesi şirketi İnventram’ın liderlik ettiği süreçte, Fransa merkezli yapay zekâ ve pazarlama teknolojileri şirketi AdCreative.ai’a yatırım yaptığını açıkladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan İnventram CEO’su Cem Soysal, “Küresel pazarlarda başarıya ulaşan Hizmet olarak Yazılım (SaaS) girişimlerini yakından takip ediyoruz. Tufan Gök, Tarık İnce ve Yusuf Kaya’nın, rekabetin giderek arttığı pazarlama süreçlerinde verimliliği artıracak teknolojiler geliştirmek için kurduğu AdCreative.ai şirketini portföyümüze kattığımız için mutluyuz. Üretken yapay zekâ kavramının gerçek dünya senaryolarına uyarlandığı bu dönemde, şirketimizin vizyonuyla uyumlu bir adım attığımıza inanıyoruz” dedi.

2018’de Fransa’da faaliyete başlayan AdCreative.ai da, yapay zekânın desteğiyle marka ve ajanslara yüksek performanslı reklam materyalleri ve sosyal medya içerikleri oluşturma yetkinliklerini sunmak için kuruldu. Bugün Paris, İstanbul ve Kazablanka’daki ofisleriyle faaliyet gösteren AdCreative.ai, kurumsal çözümlerin bağımsız kullanıcı değerlendirmeleriyle sıralandığı G2 platformunda “dünya çapında en hızlı büyüyen üçüncü ürün” olarak tanımlandı.

İnventram’ın Koç Holding’le yaptığı yatırımların sayısı 11’e ulaştı

“Gelecek neredeyse, oradayız” mottosuyla faaliyet gösteren İnventram için, AdCreative.ai yatırımının önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Cem Soysal, “İnventram olarak, yalnız Türkiye’de değil küresel ekosistemde de iddialıyız. AdCreative.ai yatırımımızla da Amerika’da büyüttüğümüz portföyün yanı sıra Avrupa’da önemli bir aşama kaydetmiş olduk. Görüntü işleme ve veri analitiğinden, yüksek hassasiyetli dokunma sensörüne, holografik 3 boyutlu görüntü teknolojilerinden giyilebilir artırılmış gerçeklik teknolojilerine uzanan, derin teknolojiye odaklanan portföyümüze, pazarlama ve yapay zekâyı kesiştiren bir girişim daha eklemiş olduk. AdCreative.ai ile birlikte çatı şirketimiz Koç Holding işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz yatırımların sayısı 11’e ulaştı. Yeni stratejimizle, hızlı büyüme potansiyeli olan girişimlere odaklanıyor ve doğru yatırımlarla küresel pazardaki payımızı da artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Teknoloji ve inovasyonun her alanında yatırımlarımızı sürdüreceğiz”

İnventram’ın, vizyonunu paylaştığı başarılı girişimcilerin hayata geçirdiği erken ve büyüme aşamasındaki yüksek teknoloji şirketlerine küresel pazarlarda büyümeleri hedefiyle yatırım yaptığını vurgulayan İnventram CEO’su Cem Soysal, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Portföyümüzdeki şirketlerle kurduğumuz ortaklığa yalnızca finansal perspektiften bakmıyoruz. Hukuki altyapı, iş geliştirme, pazarlama ve satış, finansal yönetim gibi pek çok alanda destek oluyoruz. Yeni dönemde odağımızda SaaS, fintek, veri analitiği, medikal teknolojiler ve oyun olsa da, her zaman olduğu gibi çeşitli dikeylerle sınırlı kalmayarak teknoloji ve inovasyonun her alanında fırsatları yakalamaya devam edecek, yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”