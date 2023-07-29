Koç Medical BV, tıbbi cihaz üreten Bıçakcılar Global’i satın aldı

Satın almayla sağlık teknolojileri alanında ürün yelpazesi çeşitlendirilirken, ihracat pazarlarının genişletilmesi ve global büyümeye de önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, ürünlerini, hizmetlerini ve iş modellerini çağın gerekliliklerine göre kararlılıkla dönüştürmeye devam ettiklerini ifade etti

"Sağlık sektöründe köklü geçmişe sahip Koç Topluluğu olarak insanların yaşam kalitesini ve refahını artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Ebiçlioğlu, Koç Topluluğu şirketlerinden Koç Yaşa Çok Yaşa’nın da yüzde 100 hisselerine sahip Koç Medical BV'nin tıbbi cihaz üreten Bıçakcılar Global’i bünyesine kattığını kaydetti.

İhracatta payı büyütme hedefi

Ebiçlioğlu şöyle devam etti: "Koç Topluluğu olarak sağlık sektöründe böylesine güçlü bir adım atmış olmaktan heyecan duyuyoruz. Yapılan satın alma ile sağlık teknolojileri alanında ürün yelpazesini çeşitlendirilirken, ihracat pazarlarının genişletilmesi ve global büyümeye de önemli bir katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bıçakcılar Global’in mevcut üretim tesislerinin de önemli katkıları ile global sektörde sahip olduğumuz rolü çok daha etkin kılmayı, ihracat pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz."

'Ürün yelpazesi çeşitlenecek'

Koç Yaşa Medikal A.Ş. Genel Müdürü İlker Soydan, satın alma sonrasında Bıçakcılar Global’in genel müdürü olarak atandı.

Soydan, konuya dair şunları söyledi: “Bu birleşmenin ülkemize ve sağlık sektörüne yeni açılımlar getireceğini, sağlık teknolojileri alanında yapılacak inovatif çalışmalarla ürün ve çözüm yelpazemizi çeşitlendireceğine inanıyorum. Sahip olduğumuz güçlü Ar-Ge altyapısı ve Koç Holding’in bilgi birikimi ile ülkemizi sağlık sektöründe dünyada ön plana çıkaracağımıza inanıyorum."