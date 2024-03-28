Koç topluluğu, KoçGPT ile iş süreçlerinde yapay zeka teknolojisinden faydalanıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, çalışanlarını yenilikçi teknolojilerle güçlendirerek onlara geleceğin yetkinliklerini kazandırmaya devam ediyor.

KoçGPT, Koç Topluluğu bünyesindeki farklı sektörlere, kurumsal bir yapıda tek GPT modeli üzerinden hizmet vermesi açısından dünyadaki uygulamalar arasında farklılaşıyor.

Bireysel kullanıcılara özgü işlevleri bünyesinde barındıran KoçGPT; güvenlik, hız, kapasite ve özellikle veri analizi performansıyla kurumsal ihtiyaçlara yönelik özelleştirme imkanları sunuyor.

Koç Holding, 2016'dan bu yana devam eden Dijital Dönüşüm Programı kapsamında yenilikçi teknolojilerle farklı alanlarda projeleri hayata geçirerek topluluk şirketlerinin başarılı iş sonuçlarına ulaşmasına katkı sağlıyor.

Program kapsamında dijital araçları iş süreçlerine dahil ederek çalışanlarını yenilikçi teknolojilerle güçlendirmeyi de hedefleyen Koç Holding, bu anlayışla KoçGPT uygulamasını hayata geçirdi.

Koç Topluluğu çalışanları, KoçGPT ile e-posta ve toplantı yönetimi, metin düzenleme, kurumsal terimler, dil çeviri gibi modülleriyle ofis çözümlerine ulaşıyor, etik ilkeler ve uyum politikaları alanındaki sorularına hızlıca yanıt alıyor. KoçGPT, Koç Topluluğu bünyesindeki farklı sektörlere, kurumsal bir yapıda tek GPT modeli üzerinden hizmet vermesi açısından dünyadaki benzer uygulamalar arasında farklılaşıyor.

2 binin üzerinde proje geliştirildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Alphan Kimyonok, Dijital Dönüşüm Programı kapsamında, tüm topluluk şirketlerinde ileri veri analitiği, makine öğrenmesi, yapay zeka, doğal dil işleme ve nesnelerin interneti gibi dijital teknolojilerle 2 binin üzerinde proje geliştirdiklerini belirtti.

Dijital Dönüşüm Programı'nı topluluğun başarılı iş sonuçlarına ulaşmasındaki önemli unsurlardan biri olarak gördüklerini aktaran Kimyonok, "Koç Holding olarak çalışma arkadaşlarımızın iş süreçlerini dijital teknolojilerle kolaylaştırarak daha katma değerli faaliyetlere odaklanmalarının yolunu açmayı önemsiyoruz. Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz projelerin, hem süreçlerde verimlilik hem de çalışan deneyimine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

2022'nin kasım ayında gerçekleştirilen ChatGPT lansmanından sonra bu teknolojinin potansiyelini keşfetmek ve topluluk içinde nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek üzere yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Kimyonok, KoçGPT'nin hayata geçiş sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Özellikle veri paylaşımının gerçekleştiği ve bu verilerle modellerin eğitildiği bir ortamda, kurumsal senaryoların belirlenmesi zorlu bir süreçti. Bu nedenle, hangi senaryoların açık veriler üzerinden çalışabileceğini belirlemek üzere katılımcı bir yaklaşımla ilerledik. 'Boost Your Business Ideathon' etkinliğiyle Koç Topluluğu'nda farklı şirketlerde görev alan çalışma arkadaşlarımızdan operasyonel anlamda farklılaşan kullanım senaryoları topladık. 600'den fazla fikri gruplandırıp öne çıkanları projelendirme sürecine girdik."

Kimyonok, KoçGPT uygulamasının amacının üretken yapay zeka teknolojisini çalışanlara ulaştırmak olduğunu, bunu yaparken de veri güvenliğini ve gizliliğini ön planda tuttuklarını anlattı.

Geniş kapsamlı bir program olarak kurguladıkları KoçGPT'ye çalışanların kendi ekranları üzerinden kolayca erişebildiğini, eğitimlerle bu yenilikçi teknolojiden iş süreçlerinde en üst düzeyde faydalanabildiğini vurgulayan Kimyonok, KoçGPT uygulamasının, Microsoft Azure Open AI servisi ile entegre edilen GPT-4 Turbo alt yapısıyla desteklendiğini bildirdi.

Kimyonok, uygulamanın kullanıcıların ihtiyaçlarına özel geliştirilen modüllerle donatılarak, operasyonel süreçlerde etkin bir araç olma hedefiyle devreye alındığına işaret ederek, programının devamlılığını sağlamak ve özel çözümler üretebilmek adına KoçDigital bünyesinde "GenAI Mükemmeliyet Merkezi"ni kurduklarını aktardı.