Koç’un yangınla mücadele projesi FireAId, Davos’ta örnek gösterildi

İklim kriziyle birlikte tüm dünyada görülme sıklığı ve şiddeti artan orman yangınlarıyla mücadele amacıyla yürütülen ve Koç Holding’in öncülük ettiği “FireAId” projesi, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından Davos Zirvesi’nde örnek uygulama olarak gösterildi.

WEF’in zirve kapsamında yayınladığı “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Sonraki Aşama: FireAId Pilot Projesi ve Ölçeklendirme” adlı özel raporda, FireAId’in yangınlarla mücadelede veri temelli yapay zekâ teknolojisi ile kurumlar ve hükümetler için çok önemli bir platform görevi üstlendiği duyuruldu.

Davos Zirvesi’nde düzenlenen özel panelde konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, FireAId’in dinamik yangın risk haritası oluşturmanın yanı sıra, yangına hızlı müdahale imkânı sağladığını açıkladı ve ekledi:

“14 farklı veri seti içinden 400’den fazla değişkenin kullanıldığı model, kamu kurumlarının yangınla mücadelede veriye dayalı daha doğru kararlar almalarına yardımcı olurken; önemli bir zaman da kazandıracak."

'Paylaşmaya hazırız'

"Geçtiğimiz yıl pilot proje ile elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, modelimizi daha fazla paydaşla geliştirme ve dünyanın farklı coğrafyalarında uygulama konularında bizleri cesaretlendirdi. FireAId’in WEF tarafından dünyaya örnek uygulama olarak gösterilmesinden ülkemiz ve topluluğumuz adına gurur duyuyoruz. Topluluğumuzun yapay zekâ alanındaki kabiliyetlerini dünyamızın iyiliği için değerlendirmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz.”

Projenin daha da geliştirilmesi için ilgili tüm paydaşlarla, uluslararası kuruluşlarla ve özellikle orman yangını riski yüksek olan ülkelerle çalışmak istediklerini söyleyen Çakıroğlu, projede daha fazla iyileştirme yapılması için kullanılan algoritma ve kaynak kodlarını bir karşılık beklemeden, işbirliği içerisinde paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

FireAId’in ticari bir proje olmadığının altını çizen Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ülkemizin Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde 44 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan pilot uygulamamızı Orman Genel Müdürlüğümüzün de görüşleriyle Türkiye'nin tüm bölgelerine genişletmek üzere çalışmalarımıza başladık. Dünya genelinde veri sağlayıcılar ve pilot uygulama ortaklarıyla çalışmaya hazırız. Özel sektörün teknoloji becerilerini, kamu sektörünün deneyimini ve akademinin bilgi birikimini ortak fayda odağında koordineli bir şekilde bir araya getirebilirsek, uluslararası iş birliklerini yaygınlaştırabilirsek; çözümünde küresel bir koordinasyon gerektiren tüm sorunlara uzun vadeli ve kalıcı çözümler bulabileceğimize inanıyoruz.”