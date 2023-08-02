Kolay İK, 2 milyon dolara Talentics’i satın aldı

Kolay İK, bu satın almayla birlikte, 19 ülkede hizmet verdiği bin 800'ü aşkın şirketin işe alım süreçlerini de kapsayacak şekilde uçtan uca bir deneyim sunacak. Türkiye'nin SaaS modelinde hizmet veren ilk ve insan kaynakları platformu Kolay İK, işe alım ve aday takip sistemi Talentics’i 2 milyon dolar değerlemeyle satın aldı.

“Yeni satın almalarla büyümeyi hedefliyoruz”

Çalışanların işe girmeleri ile başlayan insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesini sağlayan Kolay İK, bu satın almayla birlikte, 19 ülkede hizmet verdiği bin 800'ü aşkın şirketin işe alım süreçlerini de kapsayacak şekilde uçtan uca bir deneyim sunacak.

Yeni bir şirketi bünyeye katarak büyümeyi, girişimcilik yolculuğundaki en heyecan verici adımlardan biri olarak tanımlayan Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, “Yeni bir ürün, yeni bir ekip ve yeni kullanıcılarla çalışma fırsatı yakalıyoruz.

Ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminde nadir görülen bu büyüme yöntemini Kolay İK’da başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Yalı, ayrıca bu satın almanın başarısı ve yatırımcılarının da desteğiyle önümüzdeki dönemde yeni satın almalarla büyümeye devam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kolay İK COO’su Tunca Üçer, “Kaliteli bir aday takip sistemi ve işe alım yazılımına olan ihtiyaç nedeniyle uzun zamandır çözüm ortağı olarak Talentics ile çalışıyorduk. Bundan sonra birlikte geliştirip sunacağımız ürünler, şirketlerin doğru yeteneğe, doğru ve akılcı çözümlerle ulaşmasını sağlayacak. Talentics’in bu konudaki kendini ispatlamış çözümleri Kolay İK’ya güç katacak” diye konuştu.

Yeni yönetim belli oldu

teknoloji ekibi genişledi Kolay İK, satın almanın ardından yeni yönetim yapılanmasını da açıkladı. Buna göre Talentics’in Kurucu Ortağı Hakan Özen, Kolay İK’nın ortakları arasına katıldı. Kolay İK’nın yeni yapılanmasında şirketin üç ortağından Çağlar Yalı CEO, Tunca Üçer COO, Hakan Özen ise CTO olarak görev aldı. Öte yandan Talentics’in teknoloji ekibi de insan kaynakları alanında yenilikçi ve katma değerli çözümler üretmek için artık Kolay İK bünyesinde çalışmalarına devam edecek. Yeni katılımlarla birlikte Kolay İK’nın teknoloji ekibi 14 kişiden 21 kişiye toplam çalışan sayısı ise 70’e yükseldi.