Koluman Otomotiv, bölgesinin büyüme hikayesine yön veriyor
Türkiye’nin sanayi gücünü temsil eden öncü şirketlerden Koluman Otomotiv Endüstri, “Türkiye 100” listesinde 91’inci sırada yer aldı. 2021-2023 döneminde ülke ekonomisine katkı sunan Koluman, sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de büyüme hikâyesine yön veren şirketlerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından verilen plaket, Koluman’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tunaboylu ile İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Dr. Önder Ege’ye takdim edildi.
“Sürdürülebilir büyüme kararlılığımızın göstergesi”
Koluman Holding İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Dr. Önder Ege, şirketin ulaştığı başarının arkasında güçlü bir ekip ruhu ve uzun vadeli stratejik vizyon bulunduğunu belirterek, “Türkiye 100 listesinde yer almak, bizler için sadece bir ödül değil; aynı zamanda sürdürülebilir büyümeye olan kararlılığımızın da somut bir göstergesi. Katma değer üreten çözümlerimiz, inovasyona olan bağlılığımız ve müşterilerimize sunduğumuz güvenilir hizmet anlayışımızla bu noktaya ulaştık. Bu başarı, Koluman ailesinin her bir üyesinin özverili çalışmasının sonucudur” dedi.
Şirketin 1965 yılından bu yana otomotiv, üretim, teknoloji ve savunma sanayiinde faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, şirketin Türkiye’nin geleceğini şekillendirmeye devam ettiğini vurgulayan Dr. Önder Ege, “Koluman olarak sadece araç üretmiyoruz; ticari ve bireysel mobilite çözümlerinden sigorta ve satış sonrası hizmetlere, üretim teknolojilerinden savunma sanayine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Yüksek mühendislik kapasitemiz ve güvenilir hizmet anlayışımız sayesinde sektörde fark yaratıyoruz” diye konuştu.
Aldıkları bu önemli ödül veislesiyle iş ortaklarına, müşterilerine ve çalışanlarına teşekkür eden Dr. Önder Ege, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizi bu noktaya taşıyan ekip arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de mühendislik gücümüz, inovasyona bağlılığımız ve güvenilir hizmet anlayışımızla hem ülkemize hem de dünyaya değer katmaya devam edeceğiz.”
Tarsus’tan dünyaya açılan üretim gücü
Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan 80 bin metrekarelik modern üretim tesisinde lojistik ve nakliye sektörüne özel üst yapı çözümleri geliştiren Koluman, aynı zamanda savunma sanayiine yönelik taktik tekerlekli araç ve özel üst yapı üretimi gerçekleştiriyor. İleri mühendislik çözümleri, yüksek kalite standartları ve yenilikçi teknolojilerle donatılan üretim hatları, şirketin global ölçekte rekabet gücünü artırıyor. Koluman Holding İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Dr. Önder Ege, “Geliştirdiğimiz Ar-Ge projeleri ve sürdürülebilir üretim anlayışımız, sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de sanayi gücüne katkı sağlıyor. Amacımız, teknolojiye dayalı çözümlerle hem ekonomimize değer katmak hem de ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmak.”