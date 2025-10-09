Koluman Otomotiv, bölgesinin büyüme hikayesine yön veriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcı­sı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ­lu tarafından verilen plaket, Koluman’ı temsilen Yöne­tim Kurulu Üyesi Tolga Tu­naboylu ile İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Dr. Önder Ege’ye takdim edildi.

“Sürdürülebilir büyüme kararlılığımızın göstergesi”

Koluman Holding İş Geliş­tirme ve Strateji Başkanı Dr. Önder Ege, şirketin ulaştığı başarının arkasında güçlü bir ekip ruhu ve uzun vadeli stratejik vizyon bulunduğu­nu belirterek, “Türkiye 100 listesinde yer almak, bizler için sadece bir ödül değil; aynı zamanda sürdürülebi­lir büyümeye olan kararlı­lığımızın da somut bir gös­tergesi. Katma değer üreten çözümlerimiz, inovasyona olan bağlılığımız ve müşte­rilerimize sunduğumuz gü­venilir hizmet anlayışımızla bu noktaya ulaştık. Bu başa­rı, Koluman ailesinin her bir üyesinin özverili çalışması­nın sonucudur” dedi.

Şirketin 1965 yılından bu yana otomotiv, üretim, tek­noloji ve savunma sanayi­inde faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, şirketin Tür­kiye’nin geleceğini şekillen­dirmeye devam ettiğini vur­gulayan Dr. Önder Ege, “Ko­luman olarak sadece araç üretmiyoruz; ticari ve birey­sel mobilite çözümlerinden sigorta ve satış sonrası hiz­metlere, üretim teknoloji­lerinden savunma sanayi­ne kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Yüksek mühendislik kapasitemiz ve güvenilir hizmet anlayışı­mız sayesinde sektörde fark yaratıyoruz” diye konuştu.

Aldıkları bu önemli ödül veislesiyle iş ortaklarına, müşterilerine ve çalışanla­rına teşekkür eden Dr. Önder Ege, sözlerini şöyle tamam­ladı: “Bizi bu noktaya taşıyan ekip arkadaşlarımıza, iş or­taklarımıza ve müşterileri­mize gönülden teşekkür edi­yoruz. Önümüzdeki dönem­de de mühendislik gücümüz, inovasyona bağlılığımız ve güvenilir hizmet anlayışı­mızla hem ülkemize hem de dünyaya değer katmaya de­vam edeceğiz.”

Tarsus’tan dünyaya açılan üretim gücü

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan 80 bin metrekarelik modern üretim tesisinde lojistik ve nakliye sektörüne özel üst yapı çözümleri geliştiren Koluman, aynı zamanda savunma sanayiine yönelik taktik tekerlekli araç ve özel üst yapı üretimi gerçekleştiriyor. İleri mühendislik çözümleri, yüksek kalite standartları ve yenilikçi teknolojilerle donatılan üretim hatları, şirketin global ölçekte rekabet gücünü artırıyor. Koluman Holding İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Dr. Önder Ege, “Geliştirdiğimiz Ar-Ge projeleri ve sürdürülebilir üretim anlayışımız, sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de sanayi gücüne katkı sağlıyor. Amacımız, teknolojiye dayalı çözümlerle hem ekonomimize değer katmak hem de ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmak.”