Koluman'ın zırhlı kamyonu yolda!

23 Mayıs 2018

Ferhat POLAT

Son dönemin en dinamik sektörlerinden biri olan 'savunma'da bir yatırım da Koluman'dan geliyor. Savunma sanayine yönelik yatırımlarını artıran Koluman Holding, 'Koluman' markasıyla 8X8 zırhlı kamyon üretimine geçiyor. Yatırım kararı 2016 sonunda alınan yeni aracın eylül ayında prototipi hazır olacak. Hedef pazarda NATO orduları da var.

İnternet editörleriyle bir araya gelen Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, "Şu an büyük heyecanımız" dediği yeni yatırım için, hedeflerinin sadece Türkiye olmadığını vurguladı. 8X8 zırhlı kamyon alanında bir boşluk gördüklerini ve 2016 sonunda bu yatırım kararını aldıklarını anlatan Saltık, "Üstünde çalıştığımız 3 tip var. İlki tank çekmek, ikincisi araç kurtarmak, üçüncüsü de mühimmat taşımak için. Onları kendi markamızla zaten yapıyorduk. Kamyon kısmı Mercedes'ti ve zırhsızdı. Şimdi ise kamyon kısmı Koluman olacak" dedi. Eylül ayında prototip aracın hazır olacağını kaydeden Saltık, "Kritik analiz safhasındayız. Bazı testleri Türkiye'de yapamıyoruz. Bu yüzden o testleri İngiltere'de yapacağız. Belçika ordusunda ve Polonya ordusunda bir projemiz var. Aynı ürünü onlara da teklif ediyoruz. Hedefimiz sadece Türkiye değil, hedefimizde NATO orduları da var" diye konuştu.

"Hedefimiz küçük bir Mercedes Benz Türk olmak"

Mersin'deki fabrika yatırımlarına değinen Kaan Saltık, "22 bin metrekarelik alanda üretim ve belli bir kapasitemiz vardı. Şu anda 66 bin metrekare kapalı alanımız var. Hem endüstri 4.0 robot teknolojisini ekledik hem üretim hatlarını hem de kataforez boya tesisini ayrı ayrı kurduk. Eskisine göre çok farklı bir tesis oldu. 2015 yılından bu yana yaptığımız 300 milyon liralık yatırım ile birlikte yıllık kapasitemiz 8 bin adede çıktı. Eskiden bu rakam 1.500 civarındaydı. 3 vardiya çalışırsak 14 bine kadar çıkabiliyoruz. Holding olarak Mercedes'in en büyük bayi gruplarındanız ve bayi tarafında son derece başarılıyız. Bayi formatından daha çok sanayi tarafına ağırlık vermeyi ve treyler ile kamyon üstyapısında büyümeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda hedefimiz küçük bir Mercedes Benz Türk olmak. O yolda ilerliyoruz" dedi.

"İhracatımız bu yıl iki kat artabilir"

Kaan Saltık, üretimin yarısını yurtdışına satmayı hedeflediklerini belirterek, geçen yılki 10 milyon dolarlık ihracatı bu yıl ikiye katlamayı planladıklarını söyledi. En büyük ihraç pazarının Rusya olduğunu aktaran Saltık, "Tataristan'da 4 bin metrekare büyüklüğünde bir yerimiz var ve orada üretim ve montaj yapıyoruz. Moskova'da da 28 bin metrekarelik bir yer aldık ve orada da servis ile satış yapıyoruz. Avrupa'da İtalya'yla başladık. Bu sene Almanya'ya ihracat yapacağız. Yavaş yavaş tırmanacağız. Cezayir'de büyük bir projemiz var. Onun dışında Avrupa'ya yönelik bazı projelerimiz var" dedi.

Bu yıl 2.8 milyar ciro hedefliyor

Koluman Holding olarak geçen sene 2,3 milyar lira ciro gerçekleştirdiklerini belirten Saltık, "Cironun ağırlığı bayilerden geliyor. Bu sene üretimin, yani Koluman Otomotiv Endüstri'nin ciro hedefi 350 milyon lira civarında. Toplam grubun cirosu ise bu sene yüksek ihtimalle 2,8 milyar lira olacak. Hedefimiz 2021'de gelirimizin yüzde 50'sini yurtdışı pazarlarından elde ediyor olmak. Daha yolumuz var" ifadelerine yer verdi.

"Halka arz veya ortaklık düşünmüyoruz"

Daha katma değerli ürünler üretmek ve bunların yarısını yurtdışı pazarlara hedefiyle hareket ettiklerini belirten Kaan Saltık, "Çok ciddi yatırımlar yaptık. Biraz bunların meyvesini toplamak istiyoruz. Bu nedenle Koluman olarak şu an tekliflere kapalıyız. Sonrasında 2020- 2021 yılı gibi halka arzı da düşünebiliriz" dedi.

"Faiz, piyasanın kabul edeceği seviyeye gelmeli"

Ekonomik gidişat ve kurun geldiği seviyeler hakkında değerlendirmede bulunan Kaan Saltık, "Seçim sonrası asıl önemli olan çok hızlı bir şekilde güven sağlayıcı tedbirlerin alınması. Eşim de ekonomist ve eski Merkez Bankası görevlisi. İstesek de istemesek de normal faiz haddinin piyasanın kabul edeceği seviyeye gelmesi lazım. Şok faiz artışı değil ama normal bir artış olması lazım" dedi.