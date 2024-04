Konfor Grup’tan yeni üretim üssüne 117 milyon $ yatırım

Takip Et

Özlem SARSIN / İZMİR

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde entegre üretim tesisini kuran Konfor Grup, 117 milyon dolar yatırım büyüklüğüne sahip Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü’nde üretime başladı. Konfor Grup İcra Kurulu Üyesi Akın Can, yeni üretim tesisinde üretime başlamanın heyecanını yaşadıklarını, 160 bin metrekare büyüklüğündeki kampüsün son teknoloji ile donatıldığını söyledi.

Konfor, Çetmen ve Konfor Yatak markaları altında üretim ve satış yaptıklarını söyleyen Can, Konfor Park ile yüksek adetli üretimler yaparak rekabetçi fiyatlamaya, birim maliyetleri aşağı çekmeye ve endüstriyel ürün üretimine ağırlık vereceklerine dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm bu gelişmeler bizi pazarda farklılaştıracak. Kurulu kapasitemiz günlük 1000’er takım yatak odası, yemek odası, genç odası, 500 takıma yakın koltuk takımı, 3.000 adet yatak ve 2.500 adet baza olacak. Sektörün en büyük rakamları bunlar. Sektörün ve Ege Bölgesi’nin entegre en büyük tesisini kurduk. Tesisimiz 117 milyon dolarlık bir yatırım büyüklüğüne sahip. Yüzde 90’ı öz sermaye ve geri kalan yüzde 10’u finans kuruluşları ile desteklendi. Tesiste; GES sistemleri, katı atık dönüşüm ve yağmur suyu toplama sistemleri bulunacak. Sektörümüze ve ülkemize örnek bir tesis olacak.”

“12 milyar ciro hedefliyoruz”

Önümüzdeki 3 yılın sonunda yurt dışında 40 ülkeye ve 12 milyar lira ciroya ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Can, “Şu an 32 ülkedeyiz. 8 yeni ülke için de planlarımız var. Tüm bu çabalarımızın sonunda önümüzdeki üç yılın sonunda, 12 milyar lira ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Konfor öncelikle bir TURQUALITY markasıdır, devletimizin marka destek programındayız. İhracat noktasında markalı ihracata odaklandık. Dünyanın tedarikçisi, fasoncusu olmak yerine marka ihtiyacını karşılayan bir ülke olmalıyız. İhracat ciromuzun yaklaşık yüzde 60’ını markalı ihracat oluşturuyor. Ayrıca yurt dışındaki online satış zincirleri için de üretim yapıyoruz. İhracat noktasında sadece Konfor ve Konfor Yatak ile franchise ve master franchise şeklinde yol alıyoruz. Mesela Güney Afrika’da master partnerlerimiz var. Afrika zor bir pazar ve dinamikleri çok değişken. Hindistan’da da böyle bir anlaşma imzaladık. Yeni hedeflerimiz var, bu sene Avrupa’ya daha fazla odaklanıyoruz. Avrupa ülkelerinde ise franchise noktaları ile ilerleyeceğiz. Rusya’da ise master franchise arayışımız var. Yine Türki Cumhuriyetleri’nde de arayışımız bulunuyor. Ortadoğu ve Arap coğrafyası da bizim için önemli. Suudi Arabistan pazarının yeniden açılması da bizler için olumlu bir gelişme. Maalesef geçmişte Türk ürünlerinin pazarda yarattığı boşluğu başka ülkeler doldurdu, bu nedenle burada eski gücümüze ulaşmamız 2-3 yılı bulur.”

ABD’ye lojistik üssü düşünülmeli

Avrupa’nın ise geçtiğimiz yıl yaşanan talep daralmasından kurtulacağını düşündüklerini dile getiren Akın Can, öte yandan TURQUALITY çerçevesinde bu sene Amerika kıtasına da yöneleceklerini açıkladı.

Can, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerika’da yavaş yavaş bizim ürünlerimize dönmeye başlıyor. Ciddi bir kanepe ihracatı yapıyoruz. Yavaş yavaş oralarda Türk mobilyası algısı oluşmaya başlıyor. Bu da bir fırsattır. İyi bir yerel pazarlama ağı kurmak lazım. Ancak Amerika pazarına güçlü bir sektörel birleşme ile gitmek lazım. Sektörel bir pazarlama planı ile gidersek herkese yeten bir pazar olacaktır. Amerika’ya bir lojistik üssü düşünülmeli. Geçen yıl 17 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik bu yıl ise hedefimiz 25 milyon dolara yükseltmek.” Yurt içinde 130 mağazaya sahip olduklarını ve önümüzdeki 3 yılın sonunda mağaza sayısını 450’ye çıkarmayı hedeflediklerini de açıklayan Can, son dönemlerde markalı ürünlere hızlı bir kayış olduğunu vurguladı.

Kredi kartında taksit konusuna değinen Can, “Örneğin taksit sayıları azalıyor. Bu da bizi finans kuruluşları ile yeni protokoller yapmaya yöneltti. Tüketici finansmanı kullanmaya başlıyoruz. 24 aya varan taksit seçenekleri sunmaya çalışıyoruz tüketicilerimize” diye konuştu.

“İşe alım başladı 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak”

Konfor Park’ta üretim sürecinin başlaması ile işe alım süreçlerinin de başladığını belirten Can, 2.500 kişiye istihdam sağlayacaklarını ve istihdamın yüzde 55’ini kadın çalışanların oluşturacağını vurguladı. Kadın çalışanların daha verimli ve sorunsuz çalışabilmesi adına tesiste kreşin de yer aldığını söyleyen Can, “Yeni dönemimizde kadın çalışan sayımız artacak. Yeni tesisimizde makineleşme oranımız da artacak. Daha çok robotik otomasyon kullanacağız, bu da kadın çalışanlarımızın artık her noktada çalışabileceği anlamına gelecek. Kadının Konfor’da yeri ayrıydı artık apayrı olacak. Kadın girişimcilere özel ‘Bayim Olur musun?’ için ciddi başvurular gelmeye başladı” diye konuştu.