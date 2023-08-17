Kontek Enerji batarya fabrikası kuruyor

Kontek Enerji’den yapılan açıklamada “Enerji sektöründeki birikim ve deneyimini depolama alanına da aktararak yenilenebilir enerji alanında yeni bir dönem başlayacak. Maxxen’in amacı, kesikli yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payının artmasıyla ortaya çıkabilecek stabilizasyon problemlerini dengelemek için üretilen fazla enerjinin depolanmasını, depolanan bu enerjinin şebekenin ihtiyacı olan zamanlarda şebekeye verilmesini ve yenilenebilir enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak enerji sektörünün geleceğini şekillendirmek.

Batarya üretim fabrikası inşaat süreçleri başlıyor

Yeni fabrikanın karbon nötr özellikli olacağı belirtilirken yeni yatırım hakkında şu bilgiler paylaşıldı, “10 bin metrekare alana kurulu yağmur suyu hasadı, proses atıkları geri dönüşümü, çatı GES sistemi ve sera alanı ve benzeri teknolojileri barındıran akıllı bir bina olarak inşa edilecek. Dış görünümü geleceğin teknolojisi ile paralel tasarlanan binamızın dış cephesi bi-pv (solar cam) ile kaplanarak karbon nötr bir bina olarak çok yakında faaliyete başlayacak. Maxxen, Kontek Enerji’nin kalite güvencesiyle üretilen enerji depolama sistemleri sayesinde, güneş enerjisi projelerinde yakaladıkları başarıyı enerji depolama teknolojileriyle birleştirerek sektöre yenilik ve katma değer sunacak.”