Kontek Enerji, Solar Alliance partnerlik ağıyla projelerine devam ediyor

Kontek Enerji, Solar Alliance Güneş Enerjisi Partnerlik Ağı ile Türkiye’nin dört bir yanında sürdürülebilir ve katma değerli GES + projelerini esnek ve hızlı çözümlerle takip ediyor. Solar Alliance Partnerlik ağı ile birlikte 2024 yılında Türkiye pazarında Kontek Enerji kalite ve standartlarına uygun 3 MWp ve altı olmak üzere toplamda 125 MWp GES+ projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kontek Enerji’den yapılan açıklamada, “ Solar Alliance Partnerleri, Kontek Enerji’nin mühendislik kabiliyetleri ile doğru projelere imza atma imkanı yakalayarak, gelecek için planladığı “Enerjinin her alanında ve ötesinde” mottosu ile gerçekleştireceği tüm stratejilerinde de yan yana yürümeye hak kazanacaktır. Bu bağlamda Kontek, Solar Alliance Partnerlik Ağı ile doğru lokasyonda doğru partnerlikler ile güçlü bir yapılanma kurmayı hedefliyor. Solar Alliance Partnerlik Ağı içerisinde 8 bölgede 8 farklı yerel firma ile GES+ projelerini takip eden Kontek, İstanbul Avrupa’da Aktes Enerji; İstanbul Anadolu’da Sunra İstanbul, Bursa’ da Profaz Solar, İzmir’de Sunra İzmir ve İzmir Mesken projelerinde Maiasun, Adana’da Merkon, Ankara’da Agon Enerji ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise Çakır Enerji ile partnerlik ağını her geçen gün büyütüyor. İzmir bölgesinde Kontek Enerji’nin GES kurulum tecrübesini, mühendislik çözümleri ve kalite standartlarını ilke edinerek, güneş enerjisi santralleri kurulumunu gerçekleştiren bir EPC, aynı zamanda da kurulum öncesi projelendirme-tedarik ve kurulum sonrası işletme & bakım faaliyetlerini üstlenen Sunra İzmir, 60 MWp toplam proje gücü ile enerji dönüşümünde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Kontek Enerji, Ege Bölge partneri Maiasun ile mesken sektörüne giriş yapıyor. Evler için çatı güneş panelleri ile yeni bir dönem başlıyor. Bu iş birliği kapsamında, 300 kWp'e kadar çeşitli çözümler ve projeler sunmayı hedefleyen Maiasun, sektördeki deneyimi ve Kontek Enerji'nin teknik uzmanlığı ile mesken projelerinde yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Kontek Enerji, Solar Alliance Partnerlik Ağı sayesinde Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli bir rol üstlenmeye devam ederken, çevre dostu enerji üretimine ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamayı sürdürüyor. Hem büyük ölçekli projelerdeki başarıları hem de daha küçük ölçekli projelere yönelik odaklarıyla, enerji sektöründeki liderliğini korumaya ve genişletmeye devam etmektedir” denildi.