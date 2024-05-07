Kontrolmatik Teknoloji'den 18,2 milyon Euro'luk anlaşma

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama göndererek yeni iş anlaşmasını duyurdu.

Buna göre Kontrolmatik Teknoloji, Fas Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Kurumu (ONEE) tarafından düzenlenen ihalelere katıldı.

Şirket 10,8 milyon Euro ile 7,4 milyon Euro olmak üzere toplamda 18,2 milyon Euro'luk ihaleyi kazandı ve iş sözleşmelerini imzaladı.