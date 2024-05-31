Konum bazlı stratejiler ‘Başarsoft Teknoloji Günü’nde masaya yatırıldı

Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan açılış konuşmasında, organizasyon kapsamında Başarsoft’un gerçekleştirdiği yenilikleri birinci ağızdan duyurabilmeyi hedeflediklerini söyledi. Etkinlik ‘#BTG2024’ hashtagi ile paylaşılırken; Başarsoft'un YouTube ve LinkedIn hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

Günün müjdesi: Kamyon navigasyonu projesi

Alim Küçükpehlivan, cep telefonlarına da indirilebilen yeni kamyon navigasyonu ürünlerinin de müjdesini verdi. Küçükpehlivan, “Türkiye ve Avrupa haritaları yüklü bir şekilde, kamyonun yüksekliği, ağırlığı, uzunluğunu girebildiğiniz ve size bu kamyona özel rota çizebilen bir hizmeti uzun zamandır veriyorduk. Şimdi ise bu navigasyonun, cep telefonlarına indirilebileceği, tamamen kendi teknolojimizle geliştirdiğimiz bir ürünümüzün müjdesini vermek istiyorum” dedi.

"Rotaban için YAZAKI ile el sıkıştık"

Uluslararası piyasaya çıkacak olan Rotaban ürünü hakkında da bilgiler veren Küçükpehlivan, YAZAKI isimli Japon otomobil firması ile yaptıkları anlaşma hakkında şunları söyledi: “Renault, Tofaş gibi müşterilerimizin yanında şimdi Japon otomobil endüstri firması YAZAKI, bizimle çalışmaya başladı. Türkiye dışında Mısır’da da ilk projeyi başlatıyoruz. Memnun kalırlarsa, çalıştıkları 11 ülkeye de yaygınlaştırılacağına inanıyorum. Yani daha fazla teknoloji geliştiren ve yurtdışına taşıyan bir yapıya doğru gidiyoruz.”

Başarsoft'un kargo sektöründe de doğru adres hizmetini yıllardır verdiği belirten Küçükpehlivan “10 binden fazla kuryenin, gece 3-4 arasında 500 bin ile bir milyon arasında değişen paketlerini, hangi sırada dağıtacaklarını, performansı artıracak şekilde geliştiriyoruz. Uygulama Yurtiçi Kargo’da kullanıma alındı” dedi.

Etkinlik, 'Yaza Merhaba' kokteyli ile son buldu

Organizasyonda, ‘Pazarda Rekabet Gücü ve Marka Perspektifleri', ‘Başarıya Giden Yolu Kısaltmak Mümkün mü?', ‘Sürdürülebilirlik Çağında Veri Odaklı Yaklaşım’ konulu üç panel düzenlendi. Panellerin ardından PTT Bilişim Daire Başkanı Aydın Atalay, ‘PTT ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı' konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirilen ödüllü bilgi yarışması, büyük ilgi gördü. Firma sunumlarını içeren sorulara, doğru ve en hızlı cevabı veren ilk üç katılımcıya ise çeşitli teknoloji ürünü hediyeler verildi. Etkinlik ‘Yaza Merhaba’ kokteyli ile son buldu.