Konutların elektrikli araç şarj istasyonu talebinde büyük artış

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın söz konusu kararının sektör için çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Daha önce site yönetimlerinde farklı görüşler ve mevzuat eksikliklerinden kaynaklanan çelişkiler vardı. Belirsizlikler nedeniyle site yönetimlerinde kararsızlıklar yaşanıyordu. Ancak yeni mevzuat ile bu durum netleşti. Mevzuat henüz yeni olsa da şimdiden dönüşler gelmeye başladı. Biz bu süreçten önce de kurulumlar yapıyorduk. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte talepler almaya başladık ve bu talepler hızlandı" değerlendirmesinde bulundu.

Şarj cihazlarından site genel giderlerine katkı

Şenses açıklamasında, şunları kaydetti: "Sitelerin açık ve kapalı otoparklarına kurulan cihazlar sayesinde site sakinleri daha uygun fiyatlarla şarj imkanı sağlamakta ve anlaşma şartlarına göre siteye bir pay ödenmektedir. Bu durum, sitenin genel giderlerine katkı sağlamaktadır. Bazı sitelerde bu kurulumlar sayesinde halka açık hizmet verilebildiğinden, siteye de ticari bir fayda da sağlanmaktadır. Maliyet, sitenin ihtiyacı olan cihaz gücüne göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca altyapı maliyeti, cihazın kurulacağı alan, güç kaynağına olan mesafe ve kullanılacak malzemeye bağlı olarak değişkenlik arz edebilir."