Konya Şeker, Soma’da sürecin sonuna geldi

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Soma’da çözüm süre­cinin tamamlanmak üzere ol­duğuna vurgu yapan Erkoyun­cu, “Soma bugüne kadar Konya Şeker’e hep yük oldu. Soma’da mevcut şartlarda üretim müm­kün değil dedi. Soma’yı bir ay önce devrettik. Soma’da iki yı­lı aşkın süredir zarar ediyoruz. Bakanlığın bilgisi dahilinde So­ma’yı almak isteyen iki firma ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmeler 15 Ekim’e kadar tamamlanmazsa Soma ilçesini ısıtmaya devam edeceğiz, bu bi­zim insani görevimiz” dedi.

“Şeker için 22 milyon euro kapasite artırımı yatırımı yaptık”

Konya Şeker ve Çumra Şe­ker kampüslerinde yapılan ya­tırımlarla pancar işleme kapa­sitesi önemli ölçüde artırıldı. Başkan Erkoyuncu, “Çumra Şe­ker’in günlük kapasitesi 20 bin tona, Konya Şeker’in kapasite­si ise 12 bin tona yükseldi. Fab­rikalarımızın işleme kapasitesi yüzde 20 arttı. Toplam yatırım yaklaşık 22 milyon euro tutarın­da” dedi. Bu yatırımlar, fabrika­ların üretim gücünü, verimliliği­ni ve ihracat potansiyelini güç­lendirdi.

343 bin m2 açık ve 86 bin m2 kapalı alanda kurulu Panagro Et ve Süt Entegre Tesisi, hijyenik ve sağlıklı üretim yaptıklarını söyleyen Erkoyuncu, “Panagro 2023’te ilk kez kârlılığa geçti. 2024–2025 döneminde üretim ve kârlılığını artırarak büyüme­sini sürdürecek. Çatıya kurulan güneş enerjisi santrali ile elekt­rik ihtiyacımızın yüzde 35’ini karşılıyoruz” diye konuştu. Te­sis, Türkiye tarımına ve hayvan­cılığına stratejik katkı sağlıyor.

Torku Atıştırmalık Ürünler Fabrikası ise yıllık 120 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dik­kat çekiyor. Erkoyuncu, “Top­lam 30’a yakın hattımızda kek, gofret, bisküvi ve şekerleme üre­timi yapıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 45’i ihracata gidiyor ve 100’e yakın ülkeye ulaşıyor. Ye­ni çikolata hattımızla günlük 30 ton üretim artışı planlıyoruz” dedi.