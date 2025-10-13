Konya Şeker, Soma’da sürecin sonuna geldi
Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olan Konya Şeker’in üretim tesisleri arasında yer alan Panagro Et ve Süt Entegre Tesisi, Torku Domates Serası, Doku Kültürü Laboratuvarı ve Çumra Şeker Fabrikasına düzenlenen basın gezisinde gazetecilere tesislerin güncel durumları hakkında bilgiler aktarılırken gezide konuşan Pankobirlik ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Soma Termik santrali ile ilgili de açıklamalar yaparak güncel durum hakkında bilgiler paylaştı.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Soma’da çözüm sürecinin tamamlanmak üzere olduğuna vurgu yapan Erkoyuncu, “Soma bugüne kadar Konya Şeker’e hep yük oldu. Soma’da mevcut şartlarda üretim mümkün değil dedi. Soma’yı bir ay önce devrettik. Soma’da iki yılı aşkın süredir zarar ediyoruz. Bakanlığın bilgisi dahilinde Soma’yı almak isteyen iki firma ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmeler 15 Ekim’e kadar tamamlanmazsa Soma ilçesini ısıtmaya devam edeceğiz, bu bizim insani görevimiz” dedi.
“Şeker için 22 milyon euro kapasite artırımı yatırımı yaptık”
Konya Şeker ve Çumra Şeker kampüslerinde yapılan yatırımlarla pancar işleme kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Başkan Erkoyuncu, “Çumra Şeker’in günlük kapasitesi 20 bin tona, Konya Şeker’in kapasitesi ise 12 bin tona yükseldi. Fabrikalarımızın işleme kapasitesi yüzde 20 arttı. Toplam yatırım yaklaşık 22 milyon euro tutarında” dedi. Bu yatırımlar, fabrikaların üretim gücünü, verimliliğini ve ihracat potansiyelini güçlendirdi.
343 bin m2 açık ve 86 bin m2 kapalı alanda kurulu Panagro Et ve Süt Entegre Tesisi, hijyenik ve sağlıklı üretim yaptıklarını söyleyen Erkoyuncu, “Panagro 2023’te ilk kez kârlılığa geçti. 2024–2025 döneminde üretim ve kârlılığını artırarak büyümesini sürdürecek. Çatıya kurulan güneş enerjisi santrali ile elektrik ihtiyacımızın yüzde 35’ini karşılıyoruz” diye konuştu. Tesis, Türkiye tarımına ve hayvancılığına stratejik katkı sağlıyor.
Torku Atıştırmalık Ürünler Fabrikası ise yıllık 120 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dikkat çekiyor. Erkoyuncu, “Toplam 30’a yakın hattımızda kek, gofret, bisküvi ve şekerleme üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 45’i ihracata gidiyor ve 100’e yakın ülkeye ulaşıyor. Yeni çikolata hattımızla günlük 30 ton üretim artışı planlıyoruz” dedi.