Konya Şeker'in 3 Torku tesisi TSE Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi aldı

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen gıda markalarından Torku, üretimde kaliteden ödün vermeden sürdürdüğü başarısını TSE’den aldığı Güvenli Üretim belgeleriyle de taçlandırdı.

​​​​​​​Sürdürülebilir Güvenli Üretim için Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunun hazırlanmasında titiz bir çalışma yürüten ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek misyonu ile kuruluşlara faaliyet alanları dahilinde rehberlik yapan Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Konya Şeker teşekkülleri arasında yer alan Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Çumra Şekerli Ürünler-Atıştırmalık Şubesi’ne ve Seydibey Tarımsal Ürünler İşleme Entegre Tesisleri’ne “TSE Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi” verdi. Konya Şeker, Türkiye’de gıda sektöründe aynı anda 3 büyük tesisi ile bu belgeyi alan ilk kurum oldu. Torku’da hijyen, kalite ve güvenilirliğini ürünlerinde bir kez daha tescillendirdi.

Açıklamada, kuruluşların bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı kesintiler sırasında çalışmaya devam etme konusundaki genel kabiliyetlerini yönetmesi, kontrollerini ve hazırlıklarını sağlayarak güvenli üretimin sürdürülebilirliğinin amaçlanması maksadıyla verilen belgeye, Torku'nun üretimde, gıda güvenliği, kaliteli üretim ve hijyen kurallarını tam olarak yerine getirmesi nedeniyle sahip olduğu belirtildi.