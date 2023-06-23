Konya'da “Verimlilik ve Dijitalleşme” konusunda gözlemsel ziyaret

Ziyaret programı; Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz, Konya Ticaret Odası (KTO) Teknoloji ve Eğitim Kampüsü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nuri Özşahin, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü Genel Müdürü Seyfi Suna ve Asya Verimlilik Teşkilatı Planlama Sorumlusu/Başuzman Zainuri Juri ‘nin katıldığı açılış programı ile başladı.

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz; Türkiye’nin 2020’den beri üyesi olduğu Asya Verimlilik Teşkilatı kapsamında bu yıl KOBİ’ler için dijital dönüşüm yol haritası, Model Fabrikalar’da deneyim ve bilgi paylaşımı gibi çeşitli konularda farklı türdeki projelerde aktif olarak görev aldığını söyledi.

Günümüzün hızla gelişen iş ortamında verimliliği, üretkenliği ve rekabet gücünü artırmada yalın yönetimin ve dijital dönüşümün önemine değinen Öztoprak Yılmaz, konuşmasının devamında şirketlerde verimliliği artırmak amacıyla deneyimsel öğrenme tekniklerini gerçek bir üretim ortamına dâhil ederek ve hata yapma özgürlüğü sağlayarak operasyonel mükemmellik ilkelerini öğretmek ve yaygınlaştırmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla kurulan Model Fabrikalar konusunda bilgi verdi.

Genel Müdür Yardımcısı Öztoprak Yılmaz, Türkiye'de 8 Model Fabrika kurulduğunu ve 6 Model Fabrika’nın daha kurulması yönündeki çalışmaların sürdüğünü anlattı. Konuşmasının devamında; Özellikle KOBİ’lerdeki yalın yönetim ve dijital dönüşüm uygulamalarının uzmanlar tarafından etraflıca ele alınacağı etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü Genel Müdürü Seyfi Suna ise KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında, Kampüs’ün 2019 yılı sonunda faaliyete geçtiğini, yalın üretim konusunda danışmanlık veren Konya Model Fabrika, 80 farklı alan ve dalda eğitimler veren Mesleki Eğitim Merkezi ve Konyalı ihracatçıların en büyük destekçilerinden biri olan KTO Dış Ticaret Merkezi başta olmak üzere yürütülen hizmetler konusunda bilgi verdi. Suna, “KOBİ'ler için Yalın ve Dijital Dönüşümde İyi Uygulamalara İlişkin Çok Ülkeli Gözlemsel Çalışma Ziyareti” kapsamında Asya Verimlilik Teşkilatı’nı “hoşgörünün ve barışın sembolü Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî”nin şehri Konya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi “Konya Model Fabrika”

Konya Model Fabrika, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle ve finansmanıyla, Konya Ticaret Odası tarafından yürütülen, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün ortaklığında hayata geçirilen bir proje.

Konya Model Fabrika, uygulamalı hizmetler eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile işletmelerde verimlilik dönüşümü sağlayan bir merkezdir. Yalın üretim, Dijital Dönüşüm, Ürün Geliştirme, Enerji Verimliliği vb. konularda işletme çalışanlarının bilgi ve becerileri artırılarak firmaların geleneksel üretimden yalın üretime ve sonrasında dijital dönüşüme geçişleri sağlanır. Gerçek bir üretim ortamında katılımcılara bir fabrikanın daha verimli olması için gereken her şeyi yaparak öğretme ve akabinde danışmanlık desteği ile sahada dönüşümlere destek olmak Konya Model Fabrikanın ana misyonudur.

Konya Model Fabrikada Öğren-Dönüş modeli uygulanmaktadır. Öğren-Dönüş modeli ile eğitim alan ve tecrübe kazanan proje liderleri (firma temsilcileri), öğrendiklerini firmalarında doğrudan uygulayarak, danışman koçların da desteğiyle verimlilik arttırma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Firmalardan seçilen değişim liderleri yalın üretimden, dijital dönüşüme, enerji verimliliğinden, organizasyon yönetimine uzanan geniş bir yelpazede her konuda uygulamalı olarak eğitim görmektedir.