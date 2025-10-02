Kordsa’nın Kratos Çözümleri, Çimsa’nın Bağlı Ortaklığı Afyon Çimento'ya devredildi

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grubu bünyesinde gerçekleştirilen varlık devri kapsamında, 2014’ten bu yana Kordsa çatısı altında faaliyet gösteren Kratos İnşaat Çözümleri, Çimsa’nın bağlı ortaklığı Afyon Çimento bünyesine geçti.

Kordsa’nın odağını lastik güçlendirme ve kompozit teknolojilerine yöneltme stratejisi doğrultusunda yapılan bu adımla birlikte, ileri teknolojiye sahip sentetik fiber ürünleri Çimsa’nın 70’ten fazla ülkeye yayılan satış ağı üzerinden global pazarlara sunulacak.

Çimsa: “Portföyümüzü sürdürülebilirlik ve teknoloji odağında genişletiyoruz”

Çimsa CEO’su Umut Zenar, Kratos’un bünyelerine katılmasının küresel yapı malzemeleri pazarındaki konumlarını güçlendireceğini belirterek, “Ürün portföyümüzü sürdürülebilirlik ve teknoloji odağında yenilikçi çözümlerle genişletiyoruz. Kratos’un Afyon Çimento’ya katılmasıyla birlikte fark yaratan çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kordsa: “İnovasyon bizim en güçlü kasımız”

Kordsa CEO’su Ergun Hepvar ise Kratos’un Kordsa’da kurum içi girişimcilik modeliyle hayata geçtiğini vurgulayarak, “İnşaat güçlendirme iş birimimizden doğan Kratos markası, Türkiye ve Brezilya’da pazar lideri oldu, 25 ülkede tercih edildi. Bu değer artık Afyon Çimento bünyesinde yoluna devam edecek. Biz ana iş kollarımız olan lastik güçlendirme ve kompozit teknolojilerine odaklanmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

11 yıldır sektörün çözüm ortağı

Kratos sentetik fiber donatı ürünleri, altyapı, üstyapı ve maden projelerinde betonun performansını artırıyor. Korozyona karşı dayanıklılık, çatlak kontrolü, homojen dağılım ve uzun ömürlü dayanıklılık sağlayan ürünler; prekast, refrakter ve fibercement gibi yeni segmentlerde de yüksek performans ve sürdürülebilirlik sunuyor.