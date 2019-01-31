Koreliden 7'ye aldı, 12 milyon dolara Çinliye sattı

31 Ocak 2019

AYSEL YÜCEL

Gemi alım satımında atağa geçen Densay Shipping'in sahibi Tayfun Günerhan, karlı bir gemi satışına daha imza attı. Şirkete yakın kaynaklar, armatör Günerhan'ın 2016'nın kasım ayında Koreli bir firmadan 7 milyon dolara satın aldığı 57 bin DWT'lik SSI Expedition supramax gemiyi (2010 yapımı), geçtiğimiz haftalarda Çinli bir alıcıya 12.4 milyon dolara sattığını aktardı. Böylece Günerhan, gemiyi aldığı fiyatın yüzde 77 üstünde fiyata satmış oldu.

2018 yılında gemi alım ve satımında oldukça aktif olan Günerhan, geçtiğimiz kasım ayında da aynı fiyata SSI Invincible isimli (2010 yapımı) gemiyi aynı fiyata satmıştı. Günerhan, SSI Invincible'ı Ekim 2016'da 6.5 milyon dolara Koreli bir şirketten almıştı. Densay Shipping, Mart 2017'de 6.6 milyon dolara satın aldığı 32.000 DWT'lik SSI Spring'i (2007 yapımı) de 2018'in mart ayında Hong Kong merkezli Taylor Maritime'a 10.5 milyon dolara satmıştı.

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Densay, filosundaki diğer birkaç geminin satışı için de fırsatları kolluyor. Densay Shipping, şu anda 12 gemiden oluşan dökme kuru yük filosunu yönetiyor. Şirketin, geçtiğimiz yıl Çin merkezli CSC Jinling Tersanesi'ne verdiği 2 dökme yük gemi siparişini de bu yıl içerisinde teslim alınması planlanıyor.

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