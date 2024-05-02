Korkmaz, küresel arenada güçlenecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Paslanmaz çelik mutfak eşyaları, elektrikli ev aletleri ve sofra ürünleri alanlarında faaliyet gösteren Korkmaz, hem iç hem de dış pazardaki satış ağını güçlendiriyor. Cirosunun dörtte birini ihracattan elde eden marka, üretimin yüzde 35’ini başta Mısır, Almanya, Kuveyt, Slovanya olmak üzere 125 ülkeye ihraç ediyor.

İstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması’nda, 318’inci sıradan 295’inci sıraya yükselen Korkmaz, buradan aldığı motivasyonla ihracatını daha da artırmaya odaklandı. Orta Amerika’da Guatemala pazarına giriş yaparak ihracat portföyünü genişleten Korkmaz’ın Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Korkmaz, “Dünya genelinde 800’den fazla bayimizle birlikte, ödüllü mutfak tasarımlarımızı milyonlarca tüketicimizle buluşturuyoruz. Bu yıl küresel arenada daha fazla varlık göstermek ve pazar payımızı genişletmek için çalışmalara başladık” dedi.

Üretim Kandıra ve Tuzla’da

“Yenilikçi ürünlerimiz ve kaliteli üretim anlayışımızla elde ettiğimiz başarıları, Kandıra ve Tuzla’daki üretim üslerimizde sürdürmeye devam edeceğiz” diyen Kerim Korkmaz, bu süreçte, son teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak yüksek katma değerli ürünlerle tüketicilere benzersiz deneyimler sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Korkmaz, “Aynı zamanda, yeni pazarlara yönelerek küresel ölçekte rekabet avantajımızı artırmayı ve markamızın uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Çelik mutfak eşyaları üretimini Kandıra’da, elektrikli ev aletleri üretimini ise Tuzla’daki fabrikasında gerçekleştiren Korkmaz’ın ürün portföyünde öne çıkan grup, pişirme ürünlerinden oluşuyor. “Çelik pişirme ürünleri kategorisinde sektörde lider konumdayız” diyen Kerim Kokmaz, ürün dağılımını ise yüzde 70 mutfak ürünleri ve yüzde 30 sofra ürünleri şeklinde açıkladı.

5 yıl içinde yeni fabrika yatırımı

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Sakarya OSB’de yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştireceklerini açıklayan Korkmaz, “Yeni fabrikamız, hem ülkemizde hem de dünya genelinde pazar payımızı güçlendirmek için önemli bir yatırım olacak. Üretim kapasitesini ve istihdamı önemli ölçüde artırmamızı sağlayacak olan yeni fabrikamız ile teknoloji ve inovasyon odaklı üretim anlayışımızı daha da güçlendireceğiz. Yatırımlarımız sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da devam edecek” değerlendirmesini yaptı.

Kahvenin köpüğü artık taşmayacak

Müşterilerin artan talepleri ve yeni nesil tüketici beklentileri doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek daha teknolojik ve yenilikçi ürünler geliştirmeye odaklandıklarını anlatan Kerim Korkmaz, “Özellikle elektrikli mutfak aletleri segmentinde yer alan kahve makineleri, sürekli olarak yenilenerek ve yatırım yapılarak geliştiriliyor. Bu makinelerde kullanılan otomatik sensörler sayesinde, köpük taşması gibi sorunlar artık geçmişte kaldı, müşterilerimiz daha konforlu bir deneyim yaşayabiliyorlar” dedi.

İç ve dış pazarda güçlenen bayi ağı

Şu anda toplamda 45 mağazaları bulunduğunu açıklayan Kerim Korkmaz, “800’den fazla yurt içi ve yurt dışı bayimiz bulunuyor. Bu geniş satış ağı, köklü geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerlememizi sağlarken, bu yıl için planladığımız satış noktasına ulaşarak büyüme ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.