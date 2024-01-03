Kozmetikte 2023’ün şampiyonu güneş kremi oldu

Tüm dünya gibi Türkiye’de ekonomik olarak zor bir yılı geride bıraksa da bazı sektörler yaptıkları yatırımlarla krizden karlı çıkmayı başardı. Kozmetik sektörünün önemli firmalarından biri olan Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci 2024 yılını değerlendirirken, “Kozmetik sektöründe her geçen gün yerli ve yabancı pazarda rekabet artıyor. Buna rağmen cirolarımız hedeflerimizle birlikte paralel bir yükselme gösteriyor. 2024 yılı ciro hedefimizi 750 milyon TL olarak belirledik” dedi.

Çörekci, “2024 yılında ihracat hedefimizin merkezinde Doğu Avrupa ülkeleri bulunuyor. Tüketicilerimizle empati ve samimiyet içgörüleriyle yakaladığımız başarılı iletişimi aynı şekilde Doğu Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı hedefliyoruz” derken Türkiye’de “e-ticaret” üzerinden gerçekleştirdikleri büyümeye dikkat çekti.

Mağazalaşma atılımlarının pandemi süreciyle sekteye uğradığını söyleyen Çörekci, “Hem dijital pazarlama ve ihracat hem de yurt içinde offline satış kanalları ile satışlarımızı yürütüyoruz. Watsons ile güzel bir iş birliğimiz bulunuyor, tüketicilerimiz tüm ürünlerimize sadece Watsons Mağazaları’ndan ulaşabilir. Yurt dışındaki distribütörlerimiz vasıtasıyla açtığımız mağazalarımız dışında birçok zincir markette de ürünlerimiz yer alıyor” dedi.

Türkiye Kozmetikte büyüyor

Türkiye’de kozmetik sektörünün her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci, “Geçtiğimiz sene 1 milyar 100 milyon dolar olan kozmetik ihracatı, 2023 sonunda 1 milyar 600 bin dolara çıkacak gibi görünüyor. Hem erkek hem de kadınların kullandığı ürünlerden en çok ithalatı yapılansa güneş kremleri… Bu ürünlerin satışı mart ayı itibari ile artış gösterip, temmuz sonuna doğru azalıyor. Sinoz ise Türkiye’de en çok güneş kremi satanların başında… Bu da milyonlarca adet güneş kremi satışımızla alanımızdaki ürün ithalatının da önüne geçilmesi anlamına geliyor.” İfadelerini kullandı.