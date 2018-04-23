Kredi sorunu 'Konutbank'la çözülür

23 Nisan 2018

HÜSEYİN GÖKÇE

Türkiye ve KKTC’de, konut, iş merkezi ve çeşitli taahhüt projelerine imza atan Barış İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyüz, başta demir ve çimento olmak üzere konutta artan maliyetin fiyata henüz yansımadığını belirterek, konut almanın tam zamanı olduğunu söyledi. Akyüz, konut kredisi faizindeki indirimin sektörü canlandıracağının altını çizerek, sektörün bağımlılıktan kurtulması için ihtisas bankası niteliğinde bir Konutbank kurulmasını önerdi.

İnşaat sektöründeki son gelişmeleri bir grup gazeteciye değerlendiren Mehmet Akyüz, demir, beton, gibi inşaat malzemelerindeki fiyat artışlarının maliyeti ciddi ölçüde yükselttiğini bildirdi. Buna rağmen, yükselen maliyetin henüz satış fiyatına yansımadığının altını çizen Akyüz, “Ne konut sayısında ne de fiyatta balon olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu. Bu noktada “Krizi fırsata çevirmenin tam zamanı” diyen Akyüz, son 18 ayda sadece demir fiyatının yüzde 145 arttığını, yıllık ortalama maliyetin ise yüzde 60 yükseldiğini belirtti. Buna karşılık konut fiyatının aynı zaman diliminde neredeyse hiç artmadığını vurgulayan Mehmet Akyüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetiminin faizin düşürülmesine ilişkin çalışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.

Faizin düşük olduğu dönemde konut satışında rekorların kırıldığını hatırlatan Akyüz, “Türkiye’de yılda ortalama 1.3 milyon konut satılıyor; OECD’ye üye ülkeler arasında Türkiye, Amerika’dan sonra ikinci sırada” diye konuştu. Sağlanan vergi avantajlarının da 2017 yılındaki satışları olumlu etkilediğini belirten Mehmet Akyüz, buna karşılık Şubat ayından itibaren konu satışlarındaki düşüşün dikkat çekici olduğunu söyledi.

Geçen yıl Ocak ayında yüzde 0.95 olan konut faizinin bu yıl yüzde 1.59’a kadar yükseldiği bilgisini veren Akyüz, 100 bin lira kredi çeken bir kişinin maliyetinin 17 bin lira arttığını aktardı.

‘Konutbank sektöre hareket kabiliyeti kazandırır’

Kredi faiz oranlarının makul seviyelerde olmasının sektördeki istikrarın sürmesine yardımcı olacağını söyleyen Akyüz, “Bu noktada sektörün ihtisas bankasına ihtiyacı olduğu bir gerçek. Konut sektörünü yakından takip eden, sektörün sorunlarına göre çözüm üreten bir banka, sektörün finansman sorunlarını çözebilir. Sektörü bankalara bağımlılıktan kurtarır ve geniş hareket kabiliyeti kazandırır. Konutbank ile, sektörün ihtiyacı olan uzun vadeli krediyi sağlanabilir ve finans yükü inşaat üreticilerinin üzerinden kalkar” diye konuştu.

KKTC'deki Bella Pais köyünü Ankara'ya taşıyor

KKTC’de Anadolu Co. unvanıyla önemli projeler üstlendiklerini ifade eden Mehmet Akyüz, Girne’nin ünlü Bella Pais Köyü’nden esinlenerek Ankara’da yeni bir projeye başladıklarını bildirdi. Toplam 105 bin metrekare inşaat alanı olan projenin 30 bin metrekare arsası bulunduğunu ifade eden Akyüz, 15 bin metrekare yeşil alan ve sosyal alanların bulunduğunu söyledi. Bu projeyle Ankara’da, Akdeniz çağrışımlı sürdürülebilir bir yaşam alanı tasarladıklarını vurgulayan Akyüz, özellikle çocukların da köy deneyimine sahip olacaklarını aktardı. 2017 yılında çıkarılan yatay yapılaşmaya ilişkin yönetmeliğin, sektörün görüşü alınmadan düzenlendiğini ifade eden Mehmet Akyüz, bunun yeni projelerde yeşil alanların miktarının azalmasına yol açacağını öne sürdü.