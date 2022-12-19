Kripto Meydanı’nda uzmanlar “Spor Dünyasında Blokzincir” temasıyla bir araya geldi

Kriptomeda’nın düzenlediği Kripto Meydanı’nın beşinci buluşmasında blokzincir teknolojisinin spor dünyasındaki yeri ele alındı. Levent Kolektif House’da düzenlenen etkinlik Türk kripto ekosistemindeki paydaşları ve uzmanları bir araya getirdi. 15 Aralık’ta gerçekleştirilen etkinlikte moderasyonu Kıvılcım Harika Ertunç üstlenirken; Scouthub Kurucu Ortağı ve CEO’su Doğa Özcan, socios.com Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yöneticisi Sema Tuğçe Dikici ve Paribu Ürün Yöneticisi Mert Altaç konuşmacı olarak yer aldı.

Kripto ekosisteminde, blokzincir teknolojisinin spor dünyasına muhtemel etkilerine dair tartışmalar artarak devam ediyor. Öte yandan büyük taraftar gruplarına sahip olan spor kuruluşlarının fan token yatırımları hakkında yürütülen tartışmalar da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Kripto Meydanı tam da böyle bir gündemin ortasında ana temasını “Spor Dünyasında Blokzincir” olarak belirledi. Etkinlikte yer alan uzman konuşmacılar konuyla ilgili görüşlerini dinleyicilerle paylaştı.

Kripto Meydanı’nda, futbol takımlarının fantokenlar’a olan ilgisine dikkat çeken Scouthub Kurucu Ortağı ve CEO’su Doğa Özcan, “Scouthub’da fantezi futbol, NFT’ler ve kripto para üzerine çalışıyoruz. Fan token’lar futbol takımlarına katkı sağlıyor. Ürün geliştirmeniz, takımlardan gelen feedback’leri olumlu şekilde değerlendirmeniz ve kendi bünyenizde yazılım olarak sunmanız gerekiyor. Takımların fan token’lar özelinde diğer token’lardan ve NFT’lerden ayrıldığı bir nokta bulunuyor. Artık farklı ülkelerden token alınabiliyor ve bir anayasa kullanılıyor. Ancak fan token’larda bu derece ileri bir iş kapasitesi, merkezi olmayan, herkesin söz hakkı olduğu bir dünyayı tam olarak göremiyoruz. İştirakçi insanların bir şekilde oy kullanarak etki ettiği dünyanın sınırlarının oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda gördüğümüz gidişatta takım otobüslerinin rengini değiştirme gibi müdahaleleriniz olabiliyor ancak kritik konularda söz sahibi olabilmeniz için fazlasını talep etmeniz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu yapıya doğru bir evrilme olursa, insanların gücünü takımlara daha fazla benimsetebileceğini düşünüyorum” dedi.

“Fan token’lar, dijital dünyanın kulüp üyeliği aidiyet programı”

Blokzincir teknolojisinin spor dünyasına entegrasyonuna yönelik değerlendirmelerde bulunan socios.com Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yöneticisi Sema Tuğçe Dikici, “Blokzincir dünyasının sporla entegrasyonu henüz emekleme aşamasında. Bu durumun fan token’lar için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Fan token’ların sporseverlere ne sağladığını anlatmak büyük önem taşıyor. Fan token’ları dijital dünyanın kulüp üyeliği aidiyet programı olarak nitelendiriyorum. Bu sayede taraftarlar bazı kararlarda söz sahibi oluyor. Özellikle ülkemize bakıldığında, taraftarların daha fazla söz sahibi olmak istediği görülüyor. Kulüpler, buradaki potansiyeli görerek yavaş yavaş deneyimlemek istiyor. İlerleyen dönemlerde taraftarın süreçlere daha fazla dahil olacağı ve daha fazla söz hakkının konuşulacağı projelerin geleceğini düşünüyorum. Artık dünya buraya evriliyor. Televizyonun bugünkü konumuna ulaşmasının en önemli sebeplerinden biri olarak 1974 Dünya Kupası gösteriliyor. Çağ, trendler ve teknolojik eğilimler değişirken spor da buradaki dönüşüme ayak uyduruyor. Sürecin olumlu yönde ilerlediğini düşünüyorum” dedi.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Paribu Ürün Yöneticisi Mert Altaç, “Spor endüstri yaklaşık 500 milyar dolarlık bir hacmi elinde tutuyor. Kulüplerin 100 yıldır yaptıkları şeylerden ziyade farklılaşmaya gitmeleri gerekiyor. Günümüzde yeni nesli, 90 dakika veya 120 dakika ekranın başında tutmak daha zor hale geliyor. Bu sebeple kulüplerin dijitalleşme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Kulüplerin bu konuda gerekli motivasyona sahip olduklarını görüyorum. Blokzincir ekosistemi açısından bakacak olursak çok büyük bir fan topluluğu olan kurumlar var. Ekosistemin büyümesi için de bu alan çok büyük fırsatlar sunuyor. İki tarafın fırsatları fark etmesi fan token projelerini ortaya çıkışını tetikledi. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu alandaki yatırımlarımız önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek” dedi.