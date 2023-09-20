Krizi fırsata çevirdi, 100 milyar TL’lik hacme ulaştı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Otomotivden beyaz eşyaya, tekstilden ev araç gereçlerine kadar hemen her sektöre hizmet veren promosyon sektörü, ekonomik krizlere karşı hızlı aksiyon alarak büyümesini sürdürüyor.

Cirosunun yüzde 70’ini yılın son 3 ayında gerçekleştiren sektör, 2022’den bu yana ciroda yüzde 500, adette ise yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme sergiledi. 100 binin üzerinde işletmenin bulunduğu promosyon ürünleri sektörüü doğrudan 3 milyar dolar, dolaylı ise 8 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. Sektör, İTO ve ihracatçı birliklerinde temsil edilmek istiyor.

Promosyon sektörünün yarattığı ekonomik hacme göre tanım olarak arada kaldığını söyleyen Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Başkanı Mehmet Yücetürk, sektörün dinamik ve hızlı aksiyon alabilen bir yapısı olduğuna işaret etti.

Ekonomik krizlerde işletmelerin promosyona ağırlık verdiğini söyleyen Yücetürk, “Promosyon ürünleri ticari hayatın hemen her alanında var. Markaların kendini konumlandırması adına promosyon pazarlamanın olmazsa olmaz şartlarından biri. O nedenle de kurumsal çalışan işletmeler normal zamanda promosyona 1 birim yatırım yapılıyorsa krizlerde 5 birim oluyor.

Bugün ülke çapında büyük bir firmanın yıllık promosyon alımı 100 milyon TL. Daha büyük ölçekli firmalarda milyar TL’lerin üzerine çıkıyor” dedi. Pandemi ve sonrasında Çin’deki tedarik zincirinin bozulmasıyla Türkiye’nin promosyon sektöründeki cazibesinin arttığını ifade eden Yücetürk, Türkiye’de promosyon sektörünün reklam, kağıt ve kağıt ürünleri, matbaacılık, basım ve yayım, tekstil, plastik mamulleri, metal ve makine sanayi, seramik ve cam gibi bir çok sektörle bağlantılı olduğunu aktardı.

Ekosistem oluşturulacak

Yücetürk, yan sanayilerle birlikte sektörün 300 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti. Yücetürk, “Yerli üretim yatırımlarındaki artış, promosyon sektörünün gelecekte de Türkiye için dev ve sürdürülebilir bir ihracat potansiyeline sahip olacağını gösteriyor” dedi.

Sektörün yarattığı iş hacmine rağmen arada kalan bir iş kolu olduğunu söyleyen Başkan Yücetürk, yeni dönemde sektör olarak kurumsallaşma adımları atacaklarını kaydetti. Bugün dernek olarak 550 üyeye ulaştıklarını, hedeflerinin 7 bölgede, 81 ilde bin üyeye ulaşmak olduğunu açıklayan Yücetürk, sektörü biraz daha konsolide etmek için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Bunun için de önce nitelikli üye sayını artıracaklarını ifade eden Yücetürk, şöyle devam etti: “Promosyon ekosistemi oluşturup firmalarımızı sertifikalandıracağız. Böyle işletmeler sertifikalı üreticilerle muhatap olacak.” Sektörde cironun yüzde 70’inin son 3 ayda yapıldığını yineleyen Yücetürk, bir başka çalışmalarının da promosyonu 12 aya yaymak olduğunu iletti.

İhracatçı birliği kuracağız

Promosyon ürünlerinin 3 milyar dolarlık direkt ihracatı bulunmasına rağmen herhangi bir birliği bulunmadığından yakınan Mehmet Yücetürk, dernek olarak üye sayısını bine çıkarıp ihracatçı birliği kurmak için başvuracaklarını kaydetti.

Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası’nda da temsil edilmediklerini ifade eden Yücetürk, “Örneğin firma olarak biz şapka üretiyoruz ama iç giyim komitesinin içindeyiz. Sektörümüzün meslek komitesi de yok. Yeni dönemde ticaret odalarında, sanayi odalarında ve ihracatçılar birliğinde kendi komitelerimizi oluşturmak için çalışacağız” diye konuştu.

Dernek olarak İngiltere promosyon fuarının satış haklarını da satın aldıklarını açıklayan Ywücetürk, böylece üyelerini İngiltere pazarına açacaklarını söyledi. Ekonomide atılan yeni düzenleme adımlarına paralel fiyatların artacağı yönünde bir beklenti oluştuğunu dile getiren Mehmet Yücetürk, “Enflasyonla fiyatlar artıyor ama benim ürünümün fiyatı da artıyor.

O yüzden herkesin para birimi aslında bir yerden sonra kendi yapmış olduğu iş. Bir yandan da şu anda hükümetin uygulamaya çalıştığı talebi yavaşlatmayla çalışmalar, fiyatların yükseleceği beklentisini yaratıyor, bu da satın almayı daha da hızlandırıyor. Ölçeği daha da büyütüyor. Biz de büyüyerek devam ediyoruz” diye konuştu.

2024’te dernek adı değişecek

Kurumsallaşma adımlarından birinin de dernek adını değiştirmek olduğunu söyleyen Mehmet Yücetürk, “2024’te derneğimizin adı ‘kurumsal tanıtım ürünleri üreticileri ve satıcılar derneği’ olacak. Bankaların verdiği promosyonla da ayrışmak istiyoruz. İsim değişikliği ile daha çok kapsayıcı olacağız. Yılbaşından sonra tüzük değişikliği yapılacak” bilgisini verdi.

Fuarda 20 milyon dolarlık iş

Promosyon Show Fuarı, 27 Eylül–30 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Firmaların global gücü olma adına 35’ncisi düzenlenen Promosyon Show’da, Türkiye’nin promosyon ve hediyelik eşya ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firma yetkilileri, fuar süresince sektör profesyonelleri ile buluşarak B2B alanlarında tedarikçilerle iş görüşmesi gerçekleştirebilecek.

Promosyon Show fuarında yeni ürünlerle yerli ve yabancı satın almacıların karşısına çıkacaklarını belirten PROMOTÜRK Başkanı Mehmet Yücetürk, “Bu yıl 35. fuarımızı düzenliyoruz. Fuarda kurumsal alıcılar hem içinde bulunduğumuz yılın hem de 2024 yılının promosyon siparişlerini verecek. Tanıtım ürünleri sektörünün yeni trendleri takip etmek, en son çıkan ürünleri yerinde görmek ve deneyimlemek, üreticiler ile kontak kurmak, B2B görüşmelerle ticaret hacmini arttırmak isteyen tüm girişimciler fuarda olacak. 40 ülkeden nitelikli alım heyetleri gelecek.

525 firma ve 200’ün üzerinde marka fuara katılacak. Firma başına minimum 100 bin dolarlık iş hacmi hedeflenirken fuarın 15 ila 20 milyon dolar arasında bir yurtdışı iş hacmi yaratması bekleniyor. 2024 yılındaki fuara Çinli firmaları da getirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız Çinliler’i de buraya getirip Avrupalı ziyaretçi ile burada buluşturmak. İstanbul’u bir hub haline getirmek istiyoruz” dedi.