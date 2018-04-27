Kur artışı rekor hedefini zorladı BMW'de kampanyalar hızlandı

Aysel YÜCEL

BMW Motorrad, 310 CC'lik G 310 serisini Türkiye pazarına sokarak, orta segment kullanıcılarının BMW markalı motora binme hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyordu. Aslında beklenen de oldu ve 25 bin TL ile pazara sunulan G 310 R büyük ilgi gördü, gelir gelmez 80 adet satıldı. Ancak geçtiğimiz yılın sonunda gelen ek vergiler, ardından kurdaki hızlı yükseliş, fiyatları bir anda uçurdu. G 310 R’ın güncel fiyatı 30 bin TL'yi aştı. İkinci parti olarak gelen 80 adetlik satış 1 yılda ancak satıldı.

Motosikletin premium yıldızlarından Alman BMW'nin geçtiğimiz şubat ayında 2018 yılı için açıkladığı '1000 adetlik rekor satış' hedefi kura takıldı, şirket kampanyalara odaklandı. Özelikle giriş segmentindeki G 310 serisi ile bu yıl atağa geçmeyi planlayan BMW'de kurdaki hızlı yükseliş satışları frenledi. Borusan Otomotiv BMW Motorrad Marka Müdürü Başarı Erbaş, “2018 yılında G 310 serisi ayrıca, ikinci çeyrek sonunda satışına başlayacağımız F750 GS ve F850 GS modelleri ile ilk kez kamu satışları hariç 1000 adedin üzerinde satış planlıyoruz. Ancak kur artışı sonrası bu hedefimizi gerçekleştirmekte zorlanacağız” dedi.

Yeni strateji belirledi

BMW, fiyatlardaki artış sonrası kampanyaları hızlandırdı. 33 bin olan G 310serisi için 15 bin liraya kredi kartına 9 taksit ayrıca, 1000 TL bakım ya da 15 TL krediye 12 aya kadar sıfır faiz imkanları sunulmaya başladı. Erbaş, bu kampanyalarla müşterinin elini rahatlatmaya çalıştıklarını söyledi. BMW yeni bir strateji de geliştirdi. Erbaş, “Düşük segmentte belli adetlerin üzerine geçemeyeceğimizi anladığımız için büyük CC'lere de ağırlık verme kararı aldık. F750 GS, F850 GS motorlarımız haziran ayında geliyor. Ayrıca 325 CC scooter modeli olan G 400X Maxi scooterumuz da bu yıl gelecek. Bu yeni scooterımız C650’den daha fazla fiyat avantajlı sunuyor olacak. Normalde maxi scooterımız 16 bin euro civarında oluyor ama C400X 10 bin euro civarında olur diye tahmin ediyorum. Pazara yeni bir soluk getirecek. Led aydınlatmalar, akıllı telefonlar üzerinden navigasyon ve müzik bağlantısı gibi pek çok yenilik standart olarak sunulacak”dedi.

BMW, Bayi ayığını da genişletiyor. Bu yıl Borusan Oto Samandıra'dan sonra Güneydoğu Andolu'da iki servis noktasının hizmete girmesi planlanıyor. Ayrıca Samsun ile Muğla'da iki yetkili satış ve servisi açılıyor.

BMW Grup'un 4. markası oldu, yatırımlar hızlandı

Globalde markanın hızlı büyüdüğünü vurgulayan Erbaş, bu başarı sonucu BMW Motorrad'ın BMW Grubu içerisinde 4. marka olarak bu yıl ayrıldığını söyledi. Erbaş, bu gelişmenin önemini şöyle anlattı: “Bundan sonra yatırımlar hızlanacak. Özellikle teknoloji yatırımları. Zaten bunun emarelerini de görmeye başladık. BMW R 1200 GS motosiklet teknolojisi yarattı. Dünyada satılan BMW motosikletlerin yarısı R 1200 GS. Büyük başarı elde edildi. BMW'nin şu anda 27 ürünü var. Bu marka atağı ile 5 yıl içinde yaklaşık 15 yeni ürün daha gelecek.. Bunun için de elektrikli modeller de olacak.”

BMW Motorrad Premium Selection ile 2. elde atağa geçecek

Geçtiğimiz haftalarda çıkan kanunla, 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girecek olan 2. el KDV düzenlemesinin sektörün çok önemli bir sorunu çözeceğini vurgulayan Erbaş, “Hazirandan sonra ikinci el takas imkanı açılacak. Bu da sektörde ciddi bir iş imkanı yaratacak. Kısa sürede bu işi kurumsal olarak yapan firmalar olacak. Borusan Oto, Borusan Premium Selection ile 2. elde kurumsal satış yapıyordu. Bunu şimdi BMW Motorrad Premium Selection adı altında kurmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Üretim için geldiler, ani kararla Hindistan'ı seçtiler

BMW de Honda ve Yamaha gibi Türkiye'de üretimi gündeme alan ancak, pazardaki satış sonrası bu plandan şimdilik vazgeçen markalar arasında. Motosiklet üretimi için Türkiye'de büyük potansiyel olduğunu ancak pazardaki gelişmelerin bu yatırımları engellediğini belirten Erbaş, “5 yıl önce Türkiye'de üretim BMW'nin gündemindeydi. Hatta gelip araştırma yaptılar, ancak ani bir kararla Hindistanı seçtiler. O zaman bana şu açıklamayı yaptılar: 'Ülkenizde kağıt üzerinde yazılı çizili bir şey yok, her şey söz üzerine. Ayrıca stabil bir pazar yok.' Çok üzüldük. Türkiye'de şu anda maalesef sadece montaj yapılıyor. Aslında potansiyel çok yüksek ama bunun için gerçek teşviklere ihtiyaç var. İç pazarı büyütecek önemler alınması lazım.Motoru da bize ait tamamen yerli bir marka üretebiliriz. Mesela küçük segmentte yerli marka elektrikli üretebilirsek rekabet şansımız olur” dedi.

‘Uzun dönem kiralama’ hizmeti başlatıyor

BMW, Borusan Oto bünyesinde kısa dönem kiralama yapıyor. Borusan Premium, şimdi ise uzun dönem kiralamaya girmeye hazırlanıyor. Erbaş, yakın zamanda uzun dönem kiralamaların opsiyonlu listelerle açıklanacağını belirterek, “Borusan Oto, otomobil kiralama yapıyor. Bu avantajı kullanarak, ikisini birleştirip farklı çözümler de sunacağız” dedi.





