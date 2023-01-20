Kuraklık tehdidi olmazsa gıdada yıl daha stabil olur

Kerim ÜLKER

ANTALYA

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan artışlarla ilgili olarak, gıda enflasyonunda bir artış beklemediğini söyledi.

Antalya’da her yıl hem yerli ve yabancı lezzet ustalarını hem de şirketleri buluşturan ANFAŞ Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı 29’uncu kez kapılarını açtı. Fuarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Ülker, geçen yılın savaştan dolayı daha riskli bir yıl olduğunu ifade etti. Ali Ülker, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin şunları söyledi: “Bu yıl dünya ticaretini dengeleme şansımız var. Çünkü dışarıda da fiyatlar düşüyor. Fiyatlar stabil, dolayısıyla kuraklık tehdit oluşturmaz ve girdi maliyetlerinde bir artışa neden olmazsa gıda enflasyonunda büyük artış beklemiyoruz. Daha stabil bir piyasa olacak. Et ve sütte de bir denge oluşmasını bekliyoruz” diye konuştu. Ülker, sadece turizmin yüksek olduğu yerlerde fiyatlarda artış olabileceğini dile getirdi.

Türkiye’deki Yıldız Holding çatısı altındaki tesislerde üretilen ürünlerin dünyanın, dört bir yanında ‘Made in Türkiye’ etiketiyle tüketicilerle buluştuğunu dile getiren Ali Ülker, “Kasım 2022 itibarıyla ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artış göstererek 11.2 milyar TL olarak gerçekleşti” dedi.

10 bin kişiye daha istihdam sağlayacak

2022 yılını 75 bin kişilik istihdam ve yaklaşık 170 milyar TL ciro ile kapatan Yıldız Holding’in bu yıl yeni yatırımlarla rakamları artıracağını söyleyen Ali Ülker, “2023’te 250 milyar TL ciro ve yaklaşık 10 bin kişiye ilave istihdam amaçlıyoruz. Hedeflediğimiz bu büyümenin sürdürülebilir olması yatırımlardan geçiyor. 2023’te Türkiye’deki yatırımlarımızı 2022’ye göre yüzde 76 artırarak 4.4 milyar TL’ye çıkarmayı planlıyoruz. Dünya genelinde yeni coğrafyalara yapacağımız yatırımlarla da Türk bayrağını yurtdışında daha çok sayıda fabrikada ve tesiste dalgalandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Ali Ülker ile birlikte toplantıya Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, DFU Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu ve g2m Genel Müdürü Furkan Akiner de eşlik etti. Bizim Toptan CEO’su Balcı, gıdada Türkiye’nin yanı sıra bölgede de en büyük oyunculardan biri olduklarını, Made in Türkiye algısının marka için en önemli güç olduğunu dile getirdi.

Balcı, “Bakliyat ürünlerinde Bizim markası bizim topraklardan çıkan ürünlerden oluşuyor. Bakliyatta kullanılan tüm ürünler Türkiye’de üretiliyor. Yerli ürünleri destekleyen en önemli çalışmalardan biri bu” dedi.

Ev dışı tüketim hızla büyüyor

Fuarda gıda ve perakende sektöründe ‘ev dışı tüketim’ kanalına hizmet veren şirketlerle yer aldıklarını ifade eden Ali Ülker, “Yıldız Holding cirosunun yaklaşık yüzde 6’sına tekabül eden ev dışı tüketim sektöründeki iş hacmimizi önümüzdeki dönemde büyütmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizle fuarda bir araya geldiğimiz sektör paydaşlarıyla ortak bir sinerji yakalamaktan memnunuz. İhracat ve üretimle Türkiye’ye katma değer sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

50’ye yakın ülkeden 45 bin ziyaretçi

50’ye yakın ülkeden 45 bin profesyonel ziyaretçinin katıldığı fuarda 300’ün üzerinde şirket hazır bulundu. Özellikle yerli ürünler ve Türk turizminin dünyaya tanıtılması açısından büyük önem taşıyan fuarın ihracata ciddi katkılar sunması bekleniyor. Fuara Yıldız Holding, markaları ve ürün grupları ile damga vurdu. Yıldız Holding bünyesinde bulunan Bizim Toptan, SuperFresh markasıyla Kerevitaş, g2M ve DFU (Donuk Fırıncılık) şirketleri farklı standlarda vitrine çıkardığı ürün ve şovlarla dikkat çekti.