Kuramsal dil öğrenme pratikleri yerini performansa dayalı iletişime bırakıyor

Türkiye’de öğrencilerin yabancı dil öğrenememesine ilişkin soru işaretleri geride kalıyor. Kuramsal dil kuralları, ezberlenecek uzun kelime listeleri, yerini performansa dayalı öğrenme yöntemlerine bırakıyor. Pasif bir dinleyici olmaktan çıkarak yabancı dilleri daha etkili ve hızlı bir şekilde öğrenmek isteyenler ise soluğu dil okullarında alıyor. Modern dijital platformu ile geleneksel eğitimi online öğrenme deneyimiyle birleştirerek yenilikçi bir yaklaşım sunan EnglishBox ise 25 yılı aşkın tecrübesiyle performansa dayalı öğrenmedeki başarısını ikinci şubesiyle kutluyor. Bakırköy'deki başarılı operasyonlarını Mecidiyeköy'e taşıyarak İstanbul'daki ikinci şubesini açan kurs, yeni lokasyonunda da İngilizce, Almanca, Flemenkçe ve Rusça eğitimleri de verecek. Ayrıca IDP Education resmi partnerlerinden biri olarak Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı da (IELTS) gerçekleştirecek.

Performansa dayalı eğitim modeli ile öğrenme süreçlerini optimize ettiklerini belirten EnglishBox Kurucusu Onur Herkesecan, konuya dair şu açıklamada bulundu: “EnglishBox olarak, Bakırköy'de başlattığımız başarılı eğitim yolculuğumuzu şimdi Mecidiyeköy’e taşıyarak önemli bir adım atıyoruz. Amacımız, kanıtlanmış eğitim metodolojimizi İstanbul'un farklı noktalarına ulaştırarak, daha fazla öğrencinin kaliteli dil eğitimine erişimini sağlamak.”

“Eğitim sistemimizi tüm Türkiye’ye yaymayı planlıyoruz”

Geleneksel dil kurslarından farklı olarak, performansa dayalı metodolojiyle öğrenmeyi üst seviyeye çıkardıklarına dikkat çeken Onur Herkesecan, “EnglishBox olarak, özellikle sınav hazırlığı programlarımızda, öğrencilerimizin hedefledikleri puanlara yönelik özel çalışmalar yapıyor, eksikleri tespit ediyor ve yoğun pratik uygulamalarla sınav stresini en aza indiriyoruz. Her yıl yüzlerce öğrencimizi sertifika sınavlarında başarıya ulaştırma hedefimiz doğrultusunda, Mecidiyeköy şubemizde de aynı kalite ve standartlarda eğitim vereceğiz. Önümüzdeki dönemde başarılı eğitim sistemimizi ülke genelinde daha fazla noktaya yaygınlaştırmayı planlıyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Yeni şubemizde de İngilizce, Almanca ve Flemenkçe eğitimleri sunarak, dil eğitimindeki uzmanlığımızı ortaya koyuyoruz. EnglishBox olarak hedefimiz, Türkiye'nin her yerinde kaliteli ve ulaşılabilir dil eğitimi sunmak. 7'den 70'e her yaş grubuna uygun eğitim programlarımızın haricinde, IDP Education resmi partnerlerinden biri olarak Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı da (IELTS) gerçekleştiriyoruz.”

Yüzde 100 öğrenme garantisi

Yenilikçi öğrenme programlarıyla yüzde 100 öğrenme garantisi verdiklerinin altını çizen EnglishBox Kurucusu Onur Herkesecan, “Bireyselleştirilmiş, ihtiyaç odaklı eğitim yaklaşımımızla Türkiye’de dil öğrenimi konusunda zorluk yaşayan binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Geçerliliği tüm dünyada uzun yıllar önce kanıtlanmış Avrupa Dillerinin Ortak Çerçeve Programı (CEFR) sistemine göre seviyelendirilmiş dil öğretimini uyguluyoruz. Klasik eğitimlerin dışına çıkarak dijital dönüşümü odağımıza alıyoruz. my.EnglishBox platformumuz aracılığıyla dil eğitimi almak isteyen öğrencilerine sınırsız bir online kütüphane hazinesi sunuyoruz. Böylece dil öğrenimini herkes için erişilebilir kılıyor, öğrencilerin becerilerini geliştirerek kalıcı bir öğrenme deneyimi kazanmalarını sağlıyoruz” dedi.