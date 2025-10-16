Küresel çip devi TSMC’den 3. çeyrekte rekor kâr

Dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), 2024’ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir finansal performans açıkladı.

Şirket, yapay zekâ destekli donanımlara yönelik artan talep sayesinde net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artırarak 452,3 milyar Tayvan dolarına (yaklaşık 14,76 milyar ABD doları) çıkardı.

Bu sonuç, analistlerin 417,7 milyar Tayvan doları seviyesindeki beklentisini belirgin biçimde aşarken, TSMC’nin üst üste altıncı çeyrekte çift haneli kâr büyümesi yakaladığına da işaret etti.

Yapay zekâ, büyümenin ana motoru oldu

TSMC’nin güçlü performansında en büyük pay, yapay zekâ çiplerine olan küresel talebin hızla artması oldu. OpenAI, NVIDIA ve Apple gibi devlerin üretimlerinde TSMC teknolojilerini kullanması, yarı iletken pazarında şirketin konumunu daha da güçlendirdi.

Yapay zekâ uygulamaları, yüksek işlem gücü gerektiren gelişmiş çip türlerine olan ihtiyacı artırırken, TSMC bu alandaki liderliğini korumayı başardı.

ABD’nin ticaret politikaları belirsizlik yaratıyor

Öte yandan, ABD’nin Çin’e yönelik yarı iletken ihracat kısıtlamaları ve tarife politikaları, küresel çip sektöründe belirsizlikleri artırmaya devam ediyor. TSMC, Asya ve ABD’deki üretim tesislerini çeşitlendirerek bu riskleri dengelemeyi hedefliyor.

Üst üste altıncı büyüme dönemi

Şirketin üçüncü çeyrekte elde ettiği bu sonuç, yalnızca gelir artışıyla değil, istikrarlı büyüme ivmesiyle de dikkat çekti. TSMC, son altı çeyrektir çift haneli kâr artışı sağlayarak, küresel yarı iletken pazarında en güçlü büyüme performanslarından birine imza atıyor.