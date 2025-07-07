Küresel tarifeler etkiledi! Mercedes'in satışlarında gerileme

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz Group, 2025 yılının ikinci çeyreğinde araç satışlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9'luk bir düşüş yaşandığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Nisan-Haziran döneminde toplam satışların 547 bin 100 adede gerilediği bildirildi.

Küresel tarife politikaları otomobil satışlarını etkiledi

Mercedes-Benz, bayilere yapılan araç teslimatlarının yeni küresel tarife politikaları doğrultusunda dikkatle planlandığını ve bu durumun özellikle ABD ile Çin’deki binek otomobil satışlarını etkilediğini belirtti.

Aynı dönemde şirketin hafif ticari araç (van) satışları da yüzde 10’luk düşüşle 93 bin 400’e indi. Bataryalı elektrikli araç satışlarında ise yüzde 18’lik bir azalma görülerek 41 bin 900 seviyesine gerilendi.

Binek otomobil satışları yüzde 9 düştü

Sadece Mercedes-Benz markalı binek otomobil satışları 453 bin 700 adetle, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüş gösterdi.

En büyük pazarlarından biri olan Çin’de satışlar yüzde 19 azalarak 140 bin 400'e, ABD'de ise yüzde 12 gerileyerek 74 bin 600'e düştü. Öte yandan, Avrupa genelinde satışlar yüzde 7, Almanya’da ise yüzde 1 oranında artış gösterdi.