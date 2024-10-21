"Küresel yatırımcılar girişimlerimizi radarına aldı"

Birol BOZKURT

Türkiye’nin teknoloji ve yazılım alanındaki yükselişi, küresel giri­şimcilik ekosisteminde ken­dine sağlam bir yer ediniyor. Boğaziçi Ventures Kurucu Ortağı ve CEO’su Barış Özis­tek ile girişimcilik ekosiste­mini ve son dönemde yükse­lişe geçen yapay zekânın (AI) bu yükselişteki dönüştürücü rolünü konuştuk.

Yapay zekânın sunduğu fır­satların girişim dünyasın­da yalnızca yerel değil, global başarıları da beraberinde ge­tirdiğini belirten Barış Özis­tek, “Yapay zekâ, yeni nesil girişimlerin rekabet gücünü katlayan bir teknoloji. Geliş­tirdiğimiz her ürün ya da hiz­metin içine yapay zekâ enteg­re etmek hem müşteri dene­yimini iyileştiriyor hem de işletmelerin verimliliğini ar­tırıyor. Bu, Türkiye’deki giri­şimler için de bir fırsat alanı. Girişimcilerimize, projele­rinde mutlaka bu teknolojiyi göz önünde bulundurmaları­nı tavsiye ediyorum” dedi.

"Türkiye’den çıkan girişimler kendini kanıtladı"

Türkiye’nin yazılım ve tek­noloji alanında uluslararası arenada dikkat çeken projele­re ev sahipliği yaptığını ve glo­bal yatırımcıların radarında olduğunu belirten Barış Özis­tek, özellikle genç ve dinamik nüfusun teknolojiye olan il­gisinin, yeni nesil girişimle­rin gelişimini hızlandırdığı­nı söylüyor. Özistek, “Yapay zekâ projeleri özellikle son dönemde büyük bir ivme ka­zandı. Türkiye’den çıkan bazı girişimler, uluslararası ölçek­te kendini kanıtladı. Global yatırımcılar, bu projelere ya­tırım yaparken büyük bir po­tansiyel görüyor. Biz de Boğa­ziçi Ventures olarak, bu alan­daki projelere öncelik veriyor ve onları destekliyoruz” ifa­delerini kullandı.

Sadece yapay zekânın değil, sürdürülebilirlik kavramının da girişimcilikte öncelikli ha­le geldiğine dikkat çeken Özis­tek, yapay zekânın sürdürüle­bilir projelerle birleştiğinde, yatırımcılar için uzun vadeli ve kârlı yatırımlara dönüşece­ğini savunuyor. Özistek, “Ya­pay zekânın kullanıldığı pro­jeler, verimliliği artırmanın ötesinde daha az kaynakla da­ha fazla üretim yapmayı müm­kün kılıyor. Bu da sürdürüle­bilirlik açısından büyük önem taşıyor. Gelecekte, yapay zekâ­yı bu yönde daha sık görmeye başlayacağız ve yatırımcılar için çok değerli fırsatlar sunu­lacak” diye konuştu.

“Finansın geleceğinde fintek büyük rol oynayacak”

Aynı şekilde fintek sektörüne de özel bir ilgi gösterdiklerini belirten Özistek, finansal tek­nolojilerde ciddi bir dönüşüm süreci yaşandığını, bu dönüşü­mün bir parçası olmayı hedef­lediklerini ekledi. “Dijital öde­me sistemleri, blockchain tek­nolojileri ve dijital bankacılık gibi alanlarda yenilikçi çözüm­ler geliştiren fintek girişimle­rine olan ilgimiz her geçen gün artıyor” diye belirten Özistek, finansın geleceğinde fintekin büyük rol oynayacağını söyledi.

“3 yıl içinde 50 milyon dolar yatırım yapacağız”

Geçtiğimiz 3 yılda 35 şirkete 30 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren Boğaziçi Ventures, önümüzdeki 3 yıllık dönemde ise 50 milyon dolar daha yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımlar, yapay zekâ, blockchain ve sürdürülebilirlik gibi geleceğin teknolojilerine odaklanacak. Boğaziçi Ventures Kurucu Ortağı ve CEO’su Barış Özistek, bu stratejiyle Boğaziçi Ventures’ın teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde daha da güçlü bir konum elde etmeyi hedeflediğini belirterek şunları söyledi; “Yapay zeka projeleri başta olmak üzere teknolojiye yaptığımız yatırımlarla Türkiye’yi global arenada daha görünür kılmayı amaçlıyoruz. Bizim misyonumuz, sadece yerel projelere yatırım yapmak değil, aynı zamanda bu projeleri global başarıya taşımak."

“Türkiye’deki ilk decacorn oyun sektöründen çıkacak”

Oyun sektöründe Türkiye’nin dünyadaki en önemli 5-6 tane merkezden biri olduğunu söy­leyen Boğaziçi Ventures CEO’su Barış Özistek, “Türki­ye’de oyun sektörü dünya ge­nelinde dikkat çekmeye baş­ladı ve yerli oyun girişimleri önemli başarılar elde ediyor. Boğaziçi Ventures olarak, bu alanda uzun vadeli yatı­rımlar yapıyoruz. Ge­lecekte de oyun sektörü­ne olan yatı­rımlarımızı artıracağız. Yani şu an dünyada oyun sektöründe kime giderseniz gidin, Japon­lara sorun, Amerikalılara sorun ilk 10 içerisinde mutlaka Türki­ye’yi sayar.

Ekosistem olarak söylüyorum bu büyük başarı. Çünkü bazen bazı sektörlerde bir tane, iki tane, üç tane başa­rılı şirket çıkabilir unicom da çı­kabilir ama bu ekosistem oldu­ğu anlamına gelmez. Türkiye oyun ekosistemi dünyanın en önemli oyun ekosisteminden bir tanesi. Şu ana kadar Türki­ye’den iki unicorn çıktı. Önü­müzdeki dönemde decacorn çıkmasını bekliyoruz. Bunun da oyun sektöründe çıkacağı­nı düşünüyorum” dedi.