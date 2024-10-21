"Küresel yatırımcılar girişimlerimizi radarına aldı"
Türkiye’nin teknoloji alanında uluslararası arenada hızla yükseldiğini ve küresel yatırımcıların ilgisini çektiğini söyleyen Boğaziçi Ventures Kurucu Ortağı ve CEO’su Barış Özistek, yapay zekâ ile ilgili projelerin yatırımcılar için yeni fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.
Birol BOZKURT
Türkiye’nin teknoloji ve yazılım alanındaki yükselişi, küresel girişimcilik ekosisteminde kendine sağlam bir yer ediniyor. Boğaziçi Ventures Kurucu Ortağı ve CEO’su Barış Özistek ile girişimcilik ekosistemini ve son dönemde yükselişe geçen yapay zekânın (AI) bu yükselişteki dönüştürücü rolünü konuştuk.
Yapay zekânın sunduğu fırsatların girişim dünyasında yalnızca yerel değil, global başarıları da beraberinde getirdiğini belirten Barış Özistek, “Yapay zekâ, yeni nesil girişimlerin rekabet gücünü katlayan bir teknoloji. Geliştirdiğimiz her ürün ya da hizmetin içine yapay zekâ entegre etmek hem müşteri deneyimini iyileştiriyor hem de işletmelerin verimliliğini artırıyor. Bu, Türkiye’deki girişimler için de bir fırsat alanı. Girişimcilerimize, projelerinde mutlaka bu teknolojiyi göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyorum” dedi.
"Türkiye’den çıkan girişimler kendini kanıtladı"
Türkiye’nin yazılım ve teknoloji alanında uluslararası arenada dikkat çeken projelere ev sahipliği yaptığını ve global yatırımcıların radarında olduğunu belirten Barış Özistek, özellikle genç ve dinamik nüfusun teknolojiye olan ilgisinin, yeni nesil girişimlerin gelişimini hızlandırdığını söylüyor. Özistek, “Yapay zekâ projeleri özellikle son dönemde büyük bir ivme kazandı. Türkiye’den çıkan bazı girişimler, uluslararası ölçekte kendini kanıtladı. Global yatırımcılar, bu projelere yatırım yaparken büyük bir potansiyel görüyor. Biz de Boğaziçi Ventures olarak, bu alandaki projelere öncelik veriyor ve onları destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Sadece yapay zekânın değil, sürdürülebilirlik kavramının da girişimcilikte öncelikli hale geldiğine dikkat çeken Özistek, yapay zekânın sürdürülebilir projelerle birleştiğinde, yatırımcılar için uzun vadeli ve kârlı yatırımlara dönüşeceğini savunuyor. Özistek, “Yapay zekânın kullanıldığı projeler, verimliliği artırmanın ötesinde daha az kaynakla daha fazla üretim yapmayı mümkün kılıyor. Bu da sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Gelecekte, yapay zekâyı bu yönde daha sık görmeye başlayacağız ve yatırımcılar için çok değerli fırsatlar sunulacak” diye konuştu.
“Finansın geleceğinde fintek büyük rol oynayacak”
Aynı şekilde fintek sektörüne de özel bir ilgi gösterdiklerini belirten Özistek, finansal teknolojilerde ciddi bir dönüşüm süreci yaşandığını, bu dönüşümün bir parçası olmayı hedeflediklerini ekledi. “Dijital ödeme sistemleri, blockchain teknolojileri ve dijital bankacılık gibi alanlarda yenilikçi çözümler geliştiren fintek girişimlerine olan ilgimiz her geçen gün artıyor” diye belirten Özistek, finansın geleceğinde fintekin büyük rol oynayacağını söyledi.
“3 yıl içinde 50 milyon dolar yatırım yapacağız”
Geçtiğimiz 3 yılda 35 şirkete 30 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren Boğaziçi Ventures, önümüzdeki 3 yıllık dönemde ise 50 milyon dolar daha yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımlar, yapay zekâ, blockchain ve sürdürülebilirlik gibi geleceğin teknolojilerine odaklanacak. Boğaziçi Ventures Kurucu Ortağı ve CEO’su Barış Özistek, bu stratejiyle Boğaziçi Ventures’ın teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde daha da güçlü bir konum elde etmeyi hedeflediğini belirterek şunları söyledi; “Yapay zeka projeleri başta olmak üzere teknolojiye yaptığımız yatırımlarla Türkiye’yi global arenada daha görünür kılmayı amaçlıyoruz. Bizim misyonumuz, sadece yerel projelere yatırım yapmak değil, aynı zamanda bu projeleri global başarıya taşımak."
“Türkiye’deki ilk decacorn oyun sektöründen çıkacak”
Oyun sektöründe Türkiye’nin dünyadaki en önemli 5-6 tane merkezden biri olduğunu söyleyen Boğaziçi Ventures CEO’su Barış Özistek, “Türkiye’de oyun sektörü dünya genelinde dikkat çekmeye başladı ve yerli oyun girişimleri önemli başarılar elde ediyor. Boğaziçi Ventures olarak, bu alanda uzun vadeli yatırımlar yapıyoruz. Gelecekte de oyun sektörüne olan yatırımlarımızı artıracağız. Yani şu an dünyada oyun sektöründe kime giderseniz gidin, Japonlara sorun, Amerikalılara sorun ilk 10 içerisinde mutlaka Türkiye’yi sayar.
Ekosistem olarak söylüyorum bu büyük başarı. Çünkü bazen bazı sektörlerde bir tane, iki tane, üç tane başarılı şirket çıkabilir unicom da çıkabilir ama bu ekosistem olduğu anlamına gelmez. Türkiye oyun ekosistemi dünyanın en önemli oyun ekosisteminden bir tanesi. Şu ana kadar Türkiye’den iki unicorn çıktı. Önümüzdeki dönemde decacorn çıkmasını bekliyoruz. Bunun da oyun sektöründe çıkacağını düşünüyorum” dedi.