"Kurların yüksekliğinden çok öngörülebilir olması önemli"

23 Nisan 2018

FİLİZ COŞKUN

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, kurun stabil olmasının, yüksek veya düşüklüğünden daha önemli olduğunun altını çizdi. Ebru Özdemir, ani düşüş veya yükselişin yerine öngörülebilirliğe işaret etti.

Limak Vakfı, pilot uygulamasını 25 Eylül 2017 tarihinde Gaziantep’te başlattığı ‘Evin Küçük Mühendisleri Projesi’nin kapanış panayırını 20 Nisan’da gerçekleştirdi. Gaziantep’te yürütülen çalışmalar kapsamında 20 anaokulu öğretmeni, bin 500 anaokulu öğrencisi ve 3 bin veliye mühendislik mesleğine dair farkındalık yaratan eğitimler verildi.

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 'Evin Küçük Mühendisleri Projesi’nin kapsamında yapılan toplantıda gazetecilerin güncel gelişmelere ilişkin sorularını da cevaplandırdı.

Özdemir, kurun stabil olmasının, yüksek veya düşüklüğünden daha önemli olduğunun altını çizerek ani düşüş veya yükselişin yerine öngörülebilirliğin daha önemli olduğuna işaret etti. Özdemir, kurlardaki öngörülebilirliğin yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli olduğuna değinirken, döviz cinsinden borçlanmaya sınırlama getirilmesinin de çıkış noktası itibarıyla mantıklı olduğunu bildirdi.

Bazı şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması konularını değerlendiren Ebru Özdemir, ekonominin işleyişi açısından bunun normal karşılanması gerektiğini anlattı. Bankalarla yeniden yapılandırma anlaşmaları yapan şirketlerin kötü durumda olduğu anlamının çıkarılmaması gerektiğini savunan Özdemir, “Yıllardır bir sürü şirket, bir sürü konuda yeniden yapılandırma yapıyor. Bu ekonominin bir gereği. Önemli olan bankaların işine devam etmesi, şirketlerin üretime devam etmesi, ihracatın devam etmesi, kısaca ekonominin çarklarının dönmesidir, ben çok endişe edici bir durum görmüyorum” diye konuştu.

Dünyada faizler yükseliyor

Dünyada yüksek faiz dönemine doğru girildiğine dikkat çeken Ebru Özdemir, şunları söyledi:“Faiz ABD ve AB’de yükseliyor. Para gelişmekte olan ülkelerden ABD’ye geri dönüyor. Yani yeni bir dünya düzenine kendimizi ayarlamamız lazım. Böyle durumda yeniden yapılandırmalar olabilir."

Erken seçim kararını değerlendiren Özdemir, “Herkes 2019 yılı Kasım ayına endekslenmişti. Şimdi o tarih beklenmeyecek, seçim konuları ne kadar geri planda kalırsa o kadar iyi. Zaten kurlar da buna çok hızlı tepki verdi” dedi.

Şirketin halka arzıyla ilgili çalışmalardan da bahseden Ebru Özdemir, birkaç kolda faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak, “Ana hedefimiz tüm şirketlerimizin, kurumsal yapının halka arzını sağlayarak devam ettirmek. Burada konjonktür de çok önemli. Şu an hazırlıklar yapıyoruz, uygun bir ortam bulursak, çimento, enerji, altyapıyı da arka arkaya yıllar içinde halka arz etmek istiyoruz” diye konuştu.

Hedef 20 bin mühendis

Evin Küçük Mühendisleri projesi ile mühendislik eğitiminde 20 bin kişiye ulaşmayı öngördüklerini belirten Ebru Özdemir, liselerde de eğitime başlayacaklarını söyledi. Özdemir, amaçlarının anaokulundan, master aşamasına kadar tüm dilimlerde mühendislik eğitimini desteklemek olduğunu ifade etti. Pilot uygulaması Gaziantep’te gerçekleştirilen proje Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirildi. Projede, okul öncesi dönemdeki çocukların ince ve kaba motor becerilerinin artırılmasına yönelik olarak hazırlanan etkinlikler uygulandı ve çocuklarda mühendislik odaklı yaratıcı düşüncenin temelleri atıldı. Sınıflardaki etkinliklerin yanı sıra veli ve çocuklar arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla hazırlanan ‘Evin Küçük Mühendisleri’ kitabı velilere armağan edildi. Farklı mühendislik alanlarının tanıtıldığı bu kitapta, velilerle çocuklarının ortaklaşa gerçekleştireceği oyunlar örneklendi ve çocuklarla birlikte yapmaları için teşvik edildi.