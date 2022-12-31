Kutes, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiatives- GRI) Standartları’na uygun olarak hazırlanan rapor, Kutes’in 1 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini kapsıyor. Rapor, Kutes’in 2021 yılında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını ve yaklaşımını detaylı şekilde ortaya koyuyor.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve doğal kaynaklarımızı korumak amacıyla üzerine düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olan Kutes, enerji analizörleri yardımıyla tüm üretim süreçlerinde enerji tüketimini takip ediyor ve azaltımına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Aydınlatmaların LED ile değişimleri, mevcut forkliftlerin elektrikli forkliftler ile değiştirilmesi, basınçlı hava dağıtımı ve hava arıtma yükseltmeleri, basınçlı hava uyarlamalı kontrol sistemleri, soğutma kulesi değişken frekanslı hız (VFD) kontrolleri (fanlar ve pompalar), enerji izleme sistemi ve tasarlanmış basınçlı hava nozulları enerji tüketiminin azaltılmasında öne çıkan çalışmalar arasında yer alıyor.

Şirket, Kutes Makine fabrikasının çatısında gerçekleştirdiği 240 kwh’lık Güneş Enerji Santrali yatırımı ile tükettiği enerjinin yüzde 60’ını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanan 30 MW’lık güneş enerjisi yatırımı ile de döküm tesislerinde kullanılan enerjinin yüzde 90’ını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı planlıyor.

Bu sayede karbon salınımında elde edilecek yıllık 6 bin tona kadar azalma ile 16 milyon ağacın vereceği katkıya eş bir katkı sağlayabilecek. Bunlarla beraber yolluk kırıcılar ile elektrik tüketiminde verimliliğin sağlanması çalışmalarına başlayan Kutes, 2023 yılında ergitme ocaklarından çıkan ısının bacalardan toplanarak idari binanın ısıtmasında kullanılmasını hedefliyor.

Tesis içerisine DC şarj istasyonlarının kurulması ve gelecek 5 yıl içerisinde Kutes'e ait araçların kademeli olarak elektrikli araçlar ile değiştirilmesine yönelik çalışmalarına da devam ediyor.Aynı zamanda ISO 50001 sertifikasyonunun 2023 yılında tamamlanması ve bu sayede enerji performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamada sistematik bir yaklaşım izlenmesi de şirketin ileriye dönük hedefleri arasında bulunuyor.

10 yıl içinde toplam 1 milyon ağaç dikme hedefi

2023 yılında ÇEVKO iş birliğinde Kutes Ormanı’nı hayata geçirmeyi planlayan Kutes, proje kapsamında 10 yıl içinde toplam 1 milyon ağaç dikmeyi amaçlıyor. Şirket bu sayede 2033 yılına kadar karbon negatif olmayı hedefliyor.

Kurulduğu günden bu yana operasyonlarını kaynak verimliliğini gözeterek yürüten Kutes’in 2021 yılında erittiği malzemenin yüzde 45'i geri dönüştürülmüş malzemeden oluştu. Şirket, pik demir kullanım oranını azaltarak hem ham maddelere harcanan paradan tasarruf etmeyi hem de enerji tüketiminin ve ilgili sera gazı emisyonlarının azaltılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda 2022 yılında geri dönüştürülmüş malzeme oranını yüzde 64’e çıkartan Kutes, 2023 yılında bu oranı yüzde 76’ya yükseltmeyi hedefliyor.

Toplam 3 milyon avro tutarında bir filtrasyon yatırımı yaparak prosese Avrupa standartlarında 5 mg/m3’lük yeni filtreler kuran şirket, mevcutta kullanılan kompresörleri ise son teknoloji Atlas Copco kompresörler ile değiştirerek yaklaşık 1.500 Mwh/yıl enerji tasarrufu sağladı.

Elektrikli maça kurutma fırını yatırımı sayesinde ise alkol bazlı boya kullanımının önüne geçen şirket, aynı zamanda ortama salınan sera gazı miktarının azaltılmasını sağladı. Elektrikli forklifte geçiş ve istif makinası için yapılan yatırımlar ile mazot tüketimini de önemli ölçüde düşürdü.Metal parçaların dökümü sürecinde maça ve kalıp yapımında kullanılan kum da Kutes’in süreçlerindeki önemli malzeme olarak öne çıkıyor.

Kumu mümkün olduğunca geri kazanmaya ve yeniden kullanmaya çalışan Kutes, her bir kum tanesini kaliteli dökümler oluşturmak için kullanılamayacak hale gelene kadar yaklaşık 50 kez kullanıyor. Buna ek olarak şirket yeni kil ve kum ıslah sistemi teknolojileri için de çalışmalar yürütüyor ve bu sayede süreçlerde daha az kum kullanarak, toprağa doldurulması gereken kum miktarını azaltmayı hedefliyor.

Talaşlı imalat sonucu oluşan talaşın tekrar döküm sürecinde kullanılması için de çalışmalara devam ediyor. Atık yönetimi konusundaki yoğun çalışmaları Sıfır Atık Belgesi alan Kutes, tüm proseslerinde su tüketimini azaltmayı ve suyu verimli bir biçimde kullanmak için de çalışmalar yürütüyor.

"Yeni Demir Çağı'nı başlatmak için sağlam adımlarla çalışmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, Kutes olarak Yeni Demir Çağı'nı başlatmak için sağlam adımlarla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Kutmangil, "Karşı karşıya olduğumuz iklim krizinin sonuçları her gün ağırlığını hissettirirken, harekete geçmek için çok fazla vaktimizin kalmadığını görüyoruz. Hem gelecek nesillere hem de gezegenimize karşı taşıdığımız sorumlulukla tüm faaliyetlerimizde çevresel etkilerimizi en aza indirme konusunda çalışıyoruz. 2033 yılına kadar karbon nötr olmayı, hatta karbon negatife dönmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilirliğin sadece çevresel konulardan ibaret olmadığının bilinciyle, sosyal konularda da sektöre örnek olacak çalışmalar geliştiriyoruz" dedi.

Kutmangil sözlerini şöyle tamamladı:

" Kurumdan ve işinden memnun iş gücü kaynağının, sürdürülebilir bir kurum olmak için ne derece önemli olduğunu biliyor ve ailemizin en değerli parçası olarak kabul ettiğimiz çalışanlarımızı faaliyetlerimizin merkezine alıyoruz. Başarımızı geleceğe taşımak için operasyonel verimliliğimizi, sürdürülebilirlik performansımızı ve sektördeki liderliğimizi güçlendirerek sürdürülebilir bir şekilde büyüme hedefiyle ilerliyoruz. Bu yolculukta başarıya ulaşabilmek için paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmanın da büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Bu nedenle paydaşlarımızın görüşlerini önemsiyor ve adımlarımızı onların beklentilerini de göz önüne alarak atıyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı gelecek dönemde de bu doğrultuda sürdürmeyi ve bu alandaki çalışmalarımızı çeşitlendirerek devam ettirmeyi amaçlıyoruz."