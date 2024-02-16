Kuveyt Türk’ün aktif büyüklüğü 668 milyar TL’ye ulaştı

Kuveyt Türk, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü 2022 yılına göre yüzde 68 artışla 508 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 70 artış göstererek 335 milyar TL’ye yükseldi. Kuveyt Türk’ün dış ticaret finansmanı yüzde %32 artışla 2.4 milyar USD ’yi aşarken, 2023 yılında dış ticaret işlem hacmi 22 milyar USD’ı geçti. Kuveyt Türk, 2023 yılının net kârını ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89 artırarak 27 milyar TL’ye çıkardı. Öz varlıklarını 47 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 668 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korurken, katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

“Reel ekonomiyi ve ihracatı desteklemeye artan ivmeyle devam ediyoruz”

2023 yılının finansal sonuçlarına yönelik görüşlerini açıklayan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Seçimler, makro ihtiyati tedbirler ve regülasyonların belirleyici olduğu bir yılı geride bıraktık. Kuveyt Türk olarak ‘rotamız dijital, odağımız insan’ yaklaşımımızla yenilikçi ve ilham veren çalışmalar yaparak, değişen ve dönüşen dünyada hem ülkemizin hem de katılım finansın gelişimine verdiğimiz katkıyı bu zorlu dönemde de sürdürmeye devam ettik. Üretime, ihracata ve yatırıma öncelik vererek reel ekonomiyi desteklemeyi artan bir ivmeyle sürdürüyoruz. En önemli stratejik odaklarımızdan biri olan dış ticaretin finansmanında göstererek yüzde %32 oranında bir büyüme sergiledik. Yıl sonu itibarıyla 22 milyar USD dış ticaret işlem hacmine ulaştık. İhracat finansmanımızla hem ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkıda bulunuyor hem de yabancı para kaynağımızı etkin biçimde değerlendirerek bilanço risklerimizi azaltıyoruz" dedi.

“Müşterilerimizin finansal çözüm ortağıyız”

Müşterileri tüm faaliyetlerinin ana odağına aldıklarını vurgulayan Ufuk Uyan, “Müşterilerimizin ilk tercih ettikleri finansal çözüm ortağı olmayı önemsiyoruz. Daha katılımcı ve kapsayıcı olan yeni stratejilerimiz doğrultusunda kurumumuzun 2025 yılı hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerliyoruz. Sağlam sermaye ve likidite yapımızla, yüksek aktif kalitemizle, dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla, sürekli gelişim odaklı müşteri hizmet modelimizle, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımızla, insanı merkeze alan dijital dönüşüm çalışmalarımızla, yurt içi ve yurt dışındaki güçlü iştirak ağımızla 2024 yılında da Türkiye’de örnek ve öncü adımlar atmaya ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

2023 yıl sonu rakamlarıyla Kuveyt Türk

• Reel ekonomiye nakdi ve gayrinakdi fon kullandırımlar aracılığıyla 397 milyar TL destek sağladı.

• 2023 yılında kullandırılan fon büyümesi yüzde 70 düzeyinde gerçekleşti.

• Dış ticaret finansmanında 2023 yılında yüzde 32 oranında büyüme performansı göstererek 2.4 milyar USD hacme ulaştı.

• Yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranı yüzde 1.07 düzeyinde gerçekleşti.

• 2023 yılında toplanan fon büyümesi yüzde 68 oranında gerçekleşerek toplamda 508 milyar TL toplanan fon hacmine ulaşıldı.

• Yılbaşından bu yana yüzde 69 Türk Lirası toplanan fon büyümesiyle fonlama tabanı içerisindeki TP’nin payı artırıldı.

• Cari hesabın, toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 48 seviyesine geldi.

• Yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 69 düzeyinde gerçekleşti.

• Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 25 seviyesine ulaştı.