Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin Nakkaş-Başakşehir Kesimi finansal kapanışı yapıldı

Rönesans Holding, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir Kesimi projesinin finansal kapanış törenini gerçekleştirdi. 1,6 kilometrelik eğik askılı köprünün yanı sıra çok sayıda üst ve alt geçidi içeren 31,3 kilometrelik bir ücretli yolu kapsıyan proje, ileri düzey teknolojilerle tasarlanmış ücretli geçiş sistemleri ve sürdürülebilir inşaat teknikleriyle dikkat çekiyor.

Yeni iş birlikleri yaratmaya devam

Törende söz alan Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, “Nakkaş-Başakşehir Otoyol Projesi ile Türkiye’de ulaştırma alanında yeni bir standart belirliyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu proje boyunca bize duydukları güven ve Türkiye'ye yaptıkları yatırım için Samsung C&T Corporation liderliğindeki konsorsiyum ortaklarımıza teşekkür ederiz. Otoyol, İstanbul’daki yolcu ve işletmeler için seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltacak, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında da önemli bir rol oynayacak” dedi.

Samsung C&T Başkanı ve CEO’su Se Chul Oh ise açıklamada, "Bu proje, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirecek. K-Team’in, Koreli bir müteahhit olarak sunduğu teknik deneyim ve Korea Expressway Corporation, KIND ve PIS Fonu gibi kamu kuruluşlarının sağladığı destekler, proje için büyük bir önem taşıyor. Türkiye, BDT ve Doğu Avrupa pazarlarında, Rönesans ile kurduğumuz başarılı ortaklık gibi yeni iş birlikleri yaratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi’nin 30 yılda 7,9 milyon ton sera gazı (GHG) emisyonunun önüne geçmesi beklenirken, özellikle, partikül madde (PM) emisyonlarını 1.399 ton, azot oksitleri (NOx) 58.699 ton ve kükürt dioksiti (SO2) ise 95 ton azaltması hedefleniyor.