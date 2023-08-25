Kuzu Grup GYO'nun işlem tarihi belli oldu!

Kuzu Grup halka arz sonuçları 24 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Halka arza katılanlara ortalama 13 lot dağıtım yapıldı. Bugün yapılan açıklamaya göre şirket payları borsada 29 Ağustos 2023 tarihinde işlem görmeye başlayacak.

Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

A.Ş.’nin (Şirket) 50.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 200.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 29/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 20,76 TL/pay baz fiyat, “KZGYO.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.