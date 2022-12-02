Lc Waikiki’den bir ilk daha: Engellilere özel tek ayakkabı

Türkiye’de toplumun yüzde 7’si engelli bireylerden oluşuyor. LC Waikiki, engelli bireyler için giyimde limitleri kaldırmaya devam ediyor. Dezavantajlı bireyler için hazırlanan Limitless Koleksiyonu’na 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle şimdi de sağ ve sol teki ayrı ayrı alınabilen tek ayakkabıları ekliyor. Engelli bireylerin giyinme esnasında yaşadığı sorunları odağa alarak tasarlanan Limitless Koleksiyonu, dezavantajlı bireylerin tek başlarına giyinmelerini kolaylaştırmayı ve gündelik hayatlarında kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Koleksiyonda dıştan düğme görünümünde, içerisinde cırt bant bulunan gömlekler, yakası cırt bantlar sayesinde kolayca açılarak giyilen tişörtler, belindeki bantlar sayesinde düğmesiz ve fermuarsız şekilde giyilebilen denimler, protez kullananlar için paçası açılabilir denimler, tekerlekli sandalye kullanan kişiler için diz bölgesinde tutma aparatı bulunan pantolonlar gibi hayatı kolaylaştıracak ürünler yer alıyor.

Online’da satılan LCW Limitless koleksiyonunun yeni ürünü tek ayakkabılar, 3 Aralık 2022 itibariyle lcwaikiki.com’da.