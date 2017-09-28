LeasePlan filosunu 'elektrikli'ye çeviriyor

28 Eylül 2017

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan ve beş kıtada 1.7 milyondan fazla araç filosunu yöneten LeasePlan, kurumsal şirketlerin elektrikli araçlara geçişini hızlandırmak amacıyla oluşturulan küresel girişim EV100’ün 10 kurucu ortağından biri oldu. Kurucular arasında yer alan tek otomotiv şirketi olan LeasePlan, bu adımı sonrası şirket filosunu elektrikli otomobillere dönüştürecek.

Elektrikli araçların geleceği şekillendirecek en önemli gelişmelerden biri olduğuna dikkat çeken LeasePlan CEO’su Tex Gunning, bu nedenle, EV100 girişiminin kurucu ortağı olmaktan ve elektrikli mobiliteyi hızlandırmak ve yaygınlaştırmak için dünyanın en büyük şirketleri ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. “Bugün yolda olan otomobillerin neredeyse yarısı şirketlere ait. Hep birlikte çok önemli bir etkiye sahip olabiliriz” diyen Gunning, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ayrıca LeasePlan olarak kendi şirket filomuzu da elektrikli araçlarla değiştireceğiz. Söz konusu adımla bu geçişi yapan ilk global filo kiralama şirketlerinden biri olacağız. Bununla da ayrıca gurur duyuyoruz.”

Söz konusu adım ile birlikte LeasePlan çalışanlarının 2021 yılına kadar elektrikli otomobillere geçmesi hedefleniyor. Diğer şirketleri de bu aksiyonu almaya davet eden Gunning, “Elektrikli araç filosuna geçiş yapmak, işletmelerin emisyonlarını düşürmesini sağlarken, iklim değişikliğiyle mücadelenin de en kolay yollardan biri. LeasePlan olarak bu değişikliği yapmak isteyen diğer şirketlerin işini kolaylaştırmaya kararlıyız” diye konuştu.

Dönüşüm 2021'e kadar tamamlanacak

EV100, LeasePlan’in sürdürülebilirlik stratejisinin kilometre taşlarından biri. Stratejinin temel unsurlarını; düşük emisyonlu araçların geleceği konusunda müşterilere eğitim verilmesi, “LeasePlan Elektrikli Araç Deneyim Merkezi” tarafından geliştirilen cazip tekliflerle düşük emisyonlu araçların alımını kolaylaştırmak, bakımlı, yüksek kaliteli kiralık araçlara yönelik özel bir ikinci el otomobil piyasasının gelişimine öncülük etmek ve LeasePlan’in kendi şirket filosunu 2021 yılına kadar elektrikli araç filosuna dönüştürmek oluşturuyor.

Söz konusu girişimin diğer kurucu ortakları: Unilever, Baidu, IKEA Group, HP Inc., Vattenfall, PG & E, Deutsche Post DHL ve Metro AG...