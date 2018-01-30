Led armatürlerin yaygınlaşması ile tasarrufta karlılık planlanıyor

30 Ocak 2018

Barış SEDEF

İSTANBUL - Led armatürlerlerin kamu kurumlarında da yaygınlaşması gerektiğini anlatan EAE Aydınlatma Satış ve Pazarlama Müdürü Fuat Ardıç, Bir şehir hastanesi inşasında aydınlatma alanında floresanla yapılan aydınlatma yerine led aydınlatmanın tercih edilmesinin maliyette ilk başta yüzde 20’lik bir artışa neden olduğunu ifade etti. Ardıç, led aydınlatmaların tercih edilmesi ile mevcut yatırımın kendisini 3 ay içerisinde amorti ettiğin İfade etti. Özellikle kamu ihalelerinde yüklenici firmaların maliyette avantaj sağlamak adına floresanları tercih ettiğini anlatan Ardıç, “Yüklenici firma sadece bina inşasını tamamlıyor ancak enerji maliyeti ile ilgili bir yükümlülüğü yok. Özellikle devletin ihale süreçlerinde yüklenici firmalarla ilgili bir yönetmelik değişikliği yapması ya da floresan ile led aydınlatma arasındaki farkı firmaya rücu ederek bu anlamda tasarrufa yönelmesi gerekir” diye konuştu. Bazı hastanelerde trijenerasyon tesislerinin kurulması ile tasarruf edilen enerjinin dışarıya satılabildiğini anlatan Ardıç, “Hastanelerin enerji tüketiminde aydınlatma ön planda yer alıyor. Sizin trijenerasyon tesisinde ürettiğiniz enerjiyi dışarıya satabilmeniz için aydınlatma armatürlerinin enerjisini azalması sizin için büyük bir avantaj. Bu şekilde faaliyet gösteren tesislerde ise led aydınlatma ile ilgili maliyetlerin bir aya kadar düştüğünü gördük” şeklinde konuştu.

1.5 Keban Barajı kadar tasarruf sağladı

EAE gruba bağlı 5 firma olarak faaliyet gösterdiklerini anlatan Ardıç, EAE Aydınlatma firması olarak 10 yılda 9 kat büyüdüklerini söyledi. 2007’yi cirosal olarak 7 milyon dolarla kapattıklarını anımsatan Ardıç, “2017 verilerine göre grup şirket olarak ciromuz 500 milyon dolar civarında aydınlatma tarafında ise 60 milyon dolarlık bir ciro gerçekleştirdik” dedi. EAE Aydınlatma olarak cirolarının 15 milyon dolarlık kısmının yurt dışı satışından gerçekleştirdiklerini belirten Ardıç, 2018 için aydınlatma olarak toplamda yüzde 34’lük bir büyüme ön gördüklerine dikkat çekti. 2018 cirosunda ihracat payını 25 milyon dolara çıkarmak istediklerini söyleyen Ardıç, “Toplamda ise 80 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

110 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Ardıç, inovatif ürünlerle yeni pazarlara açılacaklarını bildirdi. Kocaeli, Dilovası’nda 55 milyon dolarlık yatırımla faaliyete aldıkları fabrika ile beraber üretim kapasitelerinin 4 katına çıkardıklarını anlatan Ardıç, “Yeni fabrikamızda toplamda 12 adet üretim bandı yer alacak. Şuanda 9 tanesinin kurulumu tamamlandı ve çalışıyor kalan 3’ünün kurulumu ise yakın zamanda tamamlanacak” dedi.

EAE Aydınlatma olarak 500 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Ardıç, EAE grup bünyesinde ise 2 bin 200 kişinin çalıştığını bildirdi. Satışını gerçekleştirdikleri aydınlatma armatürleri üzerine yaptıkları hesaplamada elde edilen tasarrufa ilişkin bilgi veren EAE Aydınlatma Satış Mühendisi Fuat Ardıç, “Elde ettiğimiz sonuçlar bize şunu gösterdi. EAE Aydınlatma olarak 2007-2008 yıllarından başlayarak yaptığımız hesaplamada 1.5 Keban Barajı’nın üreteceği elektriği biz boşa çıkardık enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak kaynak bağımlılığını minimum düzeylere indirmek ülke ekonomisine de olumlu yönde etkileri olacak. Biz her anlamda doğru ve verimliliği olan her şeye katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Cironun yüzde 10’u Ar-Ge çalışmalarına ayrılıyor

Dikey yönlü büyümelerde Ar-Ge yatırımlarının önemine dikkat çeken Fuat Ardıç, “Geçtiğimiz yıllarda çok fazla ürün yatırımı yapıyorduk buna bağlı olarak Ar-Ge’ye ayrılan pay daha fazlaydı. Ancak şuan için ciromuzun yüzde 10’luk bölümün Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz” dedi. Her hafta şirket yöneticileri ve Ar-Ge departmanı ile birlikte rutin olarak Ar-Ge toplantıları yaptıklarına işaret eden Ardıç, “Bu hafta içerisinde 3 yeni ürünün prototipini gördük. Bunlarla ilgili kararlar alınıp yatırımlara başlandı” şeklinde konuştu.

2018 için ‘insan odaklı aydınlanma’ konusunda Ar-Ge çalışması yaptıklarını ifade eden Ardıç, “Şuanda bu çalışma ile ilgili bir laboratuvar kurmuş durumdayız. Ofis ortamında çalışan insanların aydınlatmada ışık ve renk değişimlerine karşı verdikleri tepkileri gözlemliyoruz. Bu insanlar güneş ışığı almayan bir ortamda çalışıyorlar burada çalışan insanların sabah 8’den akşam 6’ya kadar vücut tepkimelerinde meydana gelen değişimleri ölçüyoruz” dedi.

Yaptıkları çalışmanın New York’ta faaliyet gösteren Aydınlatma Merkezi Yöneticileri ile yürüttüklerini anlatan Ardıç, çalışmanın sonunda insan sağlığına faydalı inovatif aydınlatma sistemlerini piyasaya sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Aydınlatmanın insan performansı üzerindeki etkisini bilim tespit etti

Ar-Ge sonucunda ideal aydınlatmaya yönelik çalışmalarla ilgili sonuçların Nisan ayında ortaya çıkacağını anlatan Ardıç, “Bu araştırmaları ABD’de alanında uzman kişilerle yapıyoruz” dedi. Her insanda sirkadiyen ritminin günün 24 saatinde kayma gösterdiğini ve buna bağlı olarak performanslarda dalgalanmalar yaşandığını anlatan Ardıç, meydana gelen kaymalarda aydınlatma ile ilgili faktörlerin etkili olduğunu söyledi. Yaptıkları çalışmalarla insan ritmindeki kaymaları minimum seviyeye indirmek istediklerini bildiren Ardıç, “Ritim kaymaları sizin yaklaşımlarınızı bile değiştirebilir. Bu kaymanın etkenlerinden birisinin de insanın almış olduğu ışıktan kaynaklandığını bilim tespit etti. Şuanda aydınlatma sistemlerinin de bu ritme doğru yönelmesi gerekiyor” dedi.