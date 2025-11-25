Lenovo, tarihinin en yüksek çeyrek gelirine ulaştı

Lenovo, 2025-2026 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 20,5 milyar dolar oldu. Net kâr ise yüzde 25 yükselişle 512 milyon dolara çıktı.

Lenovo’nun en büyük iş birimi olan Intelligent Devices Group (IDG), çeyrekte yüzde 12 büyüyerek 15,1 milyar dolar gelir elde etti.

Küresel PC pazarındaki pay yüzde 25,6 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, AI PC satışlarının payı yüzde 33 oldu. Böylece Lenovo, Windows AI PC segmentinde dünya liderliğini pekiştirdi.

Motorola akıllı telefon satışları da rekor seviyelere ulaştı.

Lenovo Başkanı ve CEO’su Yuanqing Yang, sonuçların yapay zekâ dönüşümünün etkisini net şekilde gösterdiğini belirterek, “Hedefimiz hem bireyler hem de kurumlar için yapay zekâyı gerçekten kişisel ve erişilebilir kılmak” dedi.