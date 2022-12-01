Levi’s, Türkiye’deki ilk “Platinium” mağazasını açtı

Indigo konseptinin en yüksek segmenti olan ‘’Platinium‘’mağazalarında, öne çıkarılan Tailor Shop alanı kişiselleştirilmiş ürün deneyimi sunarken giriş ve mağaza içerisinde konumlanan ekranlar dinamik bir atmosfer yaratıyor.

Mağazanın yenilenen konsepti Bedirhan Soral’ın ev sahipliğinde kutlandı. Aralarında Boran Kuzum, Melisa Aslı Pamuk, Gamze Erçel, Eylül Su Sapan, Semiha Bezek, Atakan Arslan, Berkan Karabulut, Ogeday Girişken, Samet Sırmalı, Gizem Silah, Gizem Barlak, Efecan & Duygu Dienzenza, Aslı Gürel ve Ali Tank’ın da bulunduğu etkinliğe DJ Zeynep Erbay’ın performansı eşlik ederken davetliler Levi’s® ürünlerini kişiselleştirerek keyif dolu bir deneyim yaşadı.