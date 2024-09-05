LG, yapay zeka ve derin teknoloji girişimlerine yatırımını genişletti

LG Electronics'den yapılan açıklamaya göre, SBVA, yapay zeka, derin teknoloji ve robot biliminde yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimleri seçerek AIF için bir portföy oluşturacak. Firma, bu girişimlerin büyümesini ve anlamlı başarılarını desteklemek için küresel ağlarından ve kaynaklarından yararlanmayı hedefliyor.

SBVA, 20 yılı aşkın süredir küresel girişimlere yatırım yapıyor, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) teknolojisindeki uzmanlığını geliştiriyor ve uluslararası ağını güçlendiriyor. LG, SBVA fonuna katılarak hızla değişen yenilikçi teknoloji trendleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmayı ve bu küresel pazar değişikliklerini yönetim stratejilerine yansıtmayı planlıyor.

Yatırım sayesinde LG, yenilikçi girişimlerle işbirliğini genişletmeyi ve gelecekteki teknolojileri güvence altına alma çabalarını sürdürmeyi ve sonuçta niteliksel büyüme sağlamayı hedefliyor. Şirket, önde gelen küresel şirketler ve startuplarla ağını güçlendirmeyi, stratejik yatırımlar için ek fırsatlar keşfetmeyi ve gelecekteki işletmeler için teknolojik yetenekleri güvence altına almayı planlıyor.

LG, platform tabanlı hizmet işletmeleri, B2B işletmeleri ve diğer yeni girişimler de dahil olmak üzere temel büyüme motorları için yenilikçi teknolojileri güvence altına alarak bir "Akıllı Yaşam Çözümleri" şirketine dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor. Şirket, gelecekteki temel teknolojileri güvence altına alma ve iş alanlarını evin ötesinde iş alanlarına, mobiliteye ve daha fazlasına genişletme çabalarını sürdürmeyi planlıyor.

LG, Temmuz ayında merkezi Enschede, Hollanda'da bulunan akıllı ev platformu şirketi Athom'un yüzde 80 hissesini satın almış ve geri kalan yüzde 20'yi önümüzdeki üç yıl içinde satın almak için bir sözleşme imzalamıştı. Mart ayında ise, Bear Robotics'ten hisse satın almak için yeni bir hisse satın alma anlaşması aracılığıyla, merkezi Redwood City, Silikon Vadisi, ABD'de bulunan yapay zeka tabanlı otonom hizmet robotu girişimi Bear Robotics'e 60 milyon dolar yatırım yaptı.

Ayrıca LG, şirketin Silikon Vadisi merkezli inovasyon merkezi LG NOVA aracılığıyla, yenilikçi fikirlere sahip start-up'ları keşfetmek, beslemek ve ticarileşmelerini desteklemek için 2021'den bu yana yıllık yarışmalar düzenleyerek yeni iş fırsatları arıyor. LG NOVA özellikle dijital sağlık, temiz teknoloji ve yapay zeka gibi geleceğin yenilikçi sektörleri için sürdürülebilir büyüme ve yetiştirme sistemleri oluşturmaya odaklanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Başkan Yardımcısı ve Açık İnovasyon Projesi Lideri Eugene Yoo, AIF'ye katılarak, aktif açık inovasyon faaliyetleri aracılığıyla yapay zeka yeteneklerini güvence altına almayı ve yapay zeka değer zinciri içindeki konumlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yoo, "Gelecekteki iş fırsatlarını keşfetmek için yetenekli girişimleri keşfetmeyi ve onlarla işbirliği yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

SBVA Üst Yöneticisi (CEO) JP Lee, farklılaşan teknik uzmanlıkları, küresel ağları ve yatırım deneyimlerinden yararlanarak teknolojik inovasyonu hızlandıran yatırımlar yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Lee, "Startup'lar ve büyük yatırımcılarla ortak girişimler kurulmasını destekleyerek ve işbirlikçi iş projelerini teşvik ederek bu şirketlerin büyüme potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.